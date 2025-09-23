O filósofo António de Castro Caeiro vai conduzir um ciclo de dez conferências dedicado ao tema A verdade da mentira, a partir de 9 de outubro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, anunciou esta terça-feira a instituição.

Segundo o CCB, este ciclo programático procura questionar o papel da mentira no contexto contemporâneo, marcado pela desinformação, algoritmos e manipulação da perceção pública, fenómenos que podem “influenciar eleições e minar a confiança na democracia”.

As sessões, que terão lugar sempre às quintas-feiras, às 19h00, no Centro de Reuniões do CCB, vão estender-se até junho de 2026, tendo como objetivo refletir sobre a relação entre verdade, mentira e perceção da realidade, a partir de pensadores clássicos e contemporâneos.

O ciclo arranca no dia 9 de outubro com a conferência Com a verdade me enganas: a eficácia da mentira, abordando o pensamento de Aristóteles, Heidegger e Husserl.

A partir daí, os encontros terão uma periodicidade mensal, abordando temas como Ser sonso: a raiz da dissimulação, segundo Nietzsche, no dia 6 de novembro, e Imitações e o original, de acordo com Platão, em 27 de novembro.

Outros filósofos e pensadores em destaque incluem Hannah Arendt e Tácito, que inspiram a conferência com o tema O conto do vigário: — questões de propaganda, no dia 29 de janeiro de 2026, ou Jean Baudrillard, cujas ideias suscitam um debate sobre Ídolos de aço com pés de barro: — iconoclastia, no dia 26 de fevereiro.

Segredos por revelar, inspirado em Sissela Bok, em 26 de março; Sósias de si próprio, segundo o pensamento de Naomi Klein, em 30 de abril; e Grandes deceções, de acordo com Neel Burton, no dia 28 de maio, são as sessões que se seguem.

O ciclo encerra no dia 25 de junho, com a conferência ‘O que é a verdade?’ pergunta Pilatos, a partir do Novo Testamento e de Nietzsche.

Professor da Universidade Nova de Lisboa, António de Castro Caeiro é ensaísta e tradutor, tendo sido baixista da banda Mata-Ratos.

Na temporada passada, protagonizou uma série de conferências no CCB sobre os sentimentos, agora disponíveis em podcast.