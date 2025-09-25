Uma paragem para seleções, a preparação para a terceira jornada de Liga dos Campeões e Liga Europa, pelo meio a terceira ronda da Taça de Portugal. Os “grandes” ficavam a conhecer esta quinta-feira os adversários na estreia da prova rainha em 2025/26, com essa garantia de que jogariam fora e que não poderiam nesta fase cruzar com equipas da Primeira Liga. Ainda assim, o primeiro sorteio a contar com os principais clubes nacionais teria um outro ponto de interesse: todos os cruzamentos para a quarta eliminatória seriam também conhecidos, aqui com maior potencial para elevar aquele que seria o teórico grau de dificuldade.
Sorteio da Taça de Portugal de futebol já com equipas da I Liga
O sorteio desta terceira e quarta eliminatórias da 86.ª edição da Taça de Portugal contou com dois antigos internacionais, Marco Caneira e João Tomás, e teve o atual campeão em título, o Sporting, a ser sorteado na quinta partida com uma deslocação a Paços de Ferreira. Já o Benfica não teve melhor “sorte”, defrontando também fora uma equipa da Segunda Liga, neste caso o Desp. Chaves. Ou seja, contas feitas, os encarnados que são agora liderados por José Mourinho terão quatro jogos consecutivos fora em três provas diferentes após a receção ao Gil Vicente: Chelsea, FC Porto, Desp. Chaves e Newcastle. Em contraponto, o FC Porto acabou por beneficiar de uma espécie de “brinde”, jogando com o Celoricense, dos Distritais de Braga.
O sorteio ditou que os Leões vão defrontar o FC Paços Ferreira, na 3.ª eliminatória da #TaçaDePortugal ???? pic.twitter.com/yVx42QLxmd
— Sporting CP (@SportingCP) September 25, 2025
A terceira eliminatória terá outros jogos interessantes, como o Belenenses-Estoril ou o Silves-Louletanto, sendo que a quarta ronda irá colocar frente a frente o vencedor do Celoricense-FC Porto com o vencedor do Sintrense-Rio Ave. O Sporting, caso consiga superar o P. Ferreira, pode receber depois o Anadia ou o Marinhense, ao passo que o Benfica, em caso de triunfo, volta a jogar fora com Atlético ou Felgueiras.
GD Chaves foi o sorteado na 3.ª eliminatória da #TaçaDePortugal ???? pic.twitter.com/1qdj2TfVdU
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“O Desp. Chaves é um adversário difícil, que recentemente esteve no escalão principal. Vai ser uma deslocação longa, mil quilómetros ir e voltar, depois da paragem das seleções e antes da visita ao Newcastle para a Champions, mas temos de estar preparados”, comentou Mário Branco, diretor geral do Benfica. “Acho que o Sporting tem de ter cuidado em relação a todos os jogos e adversários, não é só o P. Ferreira em particular. A Taça às vezes tem surpresas, são jogos em que as equipas não podem facilitar e o Sporting vai ter de levar o jogo muito a sério para passar”, destacou Bernardo Palmeiro, diretor geral dos leões. “Há que respeitar o Celoricense, uma equipa que, se está aqui, é porque teve os seus méritos. O FC Porto quer ganhar e tem o objetivo de chegar à final. Pelas experiências que tivemos na Taça, muitas vezes há coisas com as quais não contamos e surpresas”, realçou Rui Barros, representante dos azuis e brancos.
CD Celoricense ???? FC Porto
3ª eliminatória da Taça de Portugal ⚽
???? Celorico de Basto ???? 18 ou 19 de outubro#CDCFCP #TaçadePortugal pic.twitter.com/r3zDykvWqd
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Jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal
- Jogo 1: Alpendorada (CP)-Estrela da Amadora (PL)
- Jogo 2: São João de Ver (L3)-Famalicão (PL)
- Jogo 3: Sp. Espinho (D)-Santa Clara (PL)
- Jogo 4: Ac. Viseu (SL)-Gil Vicente (PL)
- Jogo 5: P. Ferreira (SL)-Sporting (PL)
- Jogo 6: União de Lamas (CP)-V. Guimarães (PL)
- Jogo 7: Fafe (L3)-Moreirense (PL)
- Jogo 8: Vila Real (CP)-Tondela (PL)
- Jogo 9: Fornos de Algodres (D)-AVS (PL)
- Jogo 10: Bragança (CP)-Sp. Braga (PL)
- Jogo 11: Sintrense (CP)-Rio Ave (PL)
- Jogo 12: Desp. Chaves (SL)-Benfica (PL)
- Jogo 13: Rebordelo (D)-Nacional (PL)
- Jogo 14: Belenenses (L3)-Estoril (PL)
- Jogo 15: U. Leiria (SL)-Alverca (PL)
- Jogo 16: Ançã (D)-Casa Pia (PL)
- Jogo 17: Portimonense (SL)-Arouca (PL)
- Jogo 18: Celoricense (D)-FC Porto (PL)
- Jogo 19: Lusitânia Lourosa (SL)-Resende (CP)
- Jogo 20: Caldas (L3)-Mirandela (CP)
- Jogo 21: Sp. Covilhã (L3)-Nogueirense (CP)
- Jogo 22: Silves (D)-Louletano (CP)
- Jogo 23: Comércio e Indústria (CP)-Vianense (CP)
- Jogo 24: 1.º de Dezembro (L3)-Benfica de Castelo Branco (CP)
- Jogo 25: Marco (L3)-Farense (SL)
- Jogo 26: Torreense (SL)-Oliveirense (SL)
- Jogo 27: Atlético (L3)-Felgueiras (SL)
- Jogo 28: Vila Meã (CP)-Vila Caiz (D)
- Jogo 29: Mortágua (CP)-Portimonense SC (CP)
- Jogo 30: Anadia (CP)-Marinhense (CP)
- Jogo 31: Amarante (L3)-Leixões (SL)
- Jogo 32: Lusitano de Évora (L3)-Olivais e Moscavide (D)
Cruzamentos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal
- Jogo 33 (3-23): Sp. Espinho/Santa Clara-Comércio e Indústria/Vianense
- Jogo 34 (18-11): Celoricense/FC Porto-Sintrense/Rio Ave
- Jogo 35 (21-32): Sp. Covilhã/U. Nogueirense-Lusitano de Évora/Olivais e Moscavide
- Jogo 36 (5-30): P. Ferreira/Sporting-Anadia/Marinhense
- Jogo 37 (10-13): Bragança/Sp. Braga-Rebordelo/Nacional
- Jogo 38 (8-20): Vila Real/Tondela-Caldas/Mirandela
- Jogo 39 (9-4): Fornos de Algodres/AVS-Ac. Viseu/Gil Vicente
- Jogo 40 (7-17): Fafe/Moreirense-Portimonense/Arouca
- Jogo 41 (28-31): Vila Meã/Vila Caiz-Amarante/Leixões
- Jogo 42 (25-22): Marco/Farense-Silves/Louletano
- Jogo 43 (1-16): Alpendorada/Estrela da Amadora-Ançã/Casa Pia
- Jogo 44 (24-15): 1.º Dezembro/Benfica Castelo Branco-U. Leiria/Alverca
- Jogo 45 (14-2): Belenenses/Estoril-São João de Ver/Famalicão
- Jogo 46 (19-26): Lusitânia Lourosa/Resende-Torreense/Oliveirense
- Jogo 47 (6-29): U. Lamas/V. Guimarães-Mortágua/Portimonense SC
- Jogo 48 (27-12): Atlético/Felgueiras-Desp. Chaves/Benfica
As equipas apuradas para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal
- Primeira Liga (18): FC Porto, Sporting, Benfica, Gil Vicente, Moreirense, Famalicão, Sp. Braga, V. Guimarães, Arouca, Santa Clara, Casa Pia, Estoril, Estrela, Alverca, Nacional, Rio Ave, Tondela e AVS
- Segunda Liga (11): Lusitânia Lourosa, Felgueiras, Portimonense, Farense, Desp. Chaves, Leixões, P. Ferreira, Ac. Viseu, U. Leiria, Torreense, Oliveirense
- Liga 3 (10): Marco, Belenenses, Sp. Covilhã, Caldas, São João de Ver, Atlético, 1.º de Dezembro, Amarante, Lusitano de Évora e Fafe
- Campeonato de Portugal (16): Sintrense, Benfica de Castelo Branco, Alpendorada, Louletano, Portimonense SC, União de Lamas, Anadia, Comércio e Indústria, Vila Real, Mirandela, Vianense, Bragança, Mortágua, Marinhense, Resende e Vila Meã
- Distritais (9): Ançã, Silves, União Nogueirense, Rebordelo, Vila Caiz, Olivais e Moscavide, Sp. Espinho, Celoricense e Fornos de Algodres
Resultados da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal
- Marco-Elvas, 1-0
- Belenenses-Marítimo, 2-0
- Sintrense-Vizela, 2-1
- Castrense-Luistânia Lourousa, 0-5
- Sanjoanense-Felgueiras, 0-4
- Ovarense-Sp. Covilhã, 2-2 (6-7, g.p.)
- Vitória Sernache-Portimonense, 1-2
- Vidago-Farense, 0-2
- Caldas-Fátima, 3-0
- Paredes-Desp. Chaves, 0-2
- São João de Ver-Vasco da Gama, 6-2
- Benfica de Castelo Branco-Angrense, 7-1
- Alpendorada-Estrela da Calheta, 7-1
- Louletano-Operário, 5-0
- Naval-Leixões, 0-1
- Atlético-Rebordosa, 1-0
- Portimonense SC-Penafiel, 1-1 (4-2, g.p.)
- União de Lamas-Malveira, 2-1
- Ança-Vinhais, 3-1
- Moncarapachense-Anadia, 1-1 (1-4, g.p.)
- Comércio e Indústria-Salgueiros, 4-2
- Nazarenos-P. Ferreira, 0-1
- Machico-Vila Real, 0-2
- Silves-Oliveira do Hospital, 3-2
- Portalegrense-Ac. Viseu, 0-3
- Fazendense-Mirandela, 1-2
- União Nogueirense-Águias Moradal, 1-0
- Rebordelo-Gouveia, 2-2 (5-4, g.p.)
- Peniche-1.º de Dezembro, 4-5
- Trofense-Vianense, 2-3
- Amarante-União de Santarém, 2-0
- Lusitano Évora-Serpa, 1-0
- Sacavenense-U. Leiria, 2-4
- Bragança-Brito, 5-0
- Correlhã-Torreense, 1-3
- Mortágua-Marialvas, 0-0 (5-3, g.p.)
- Oriental, Fafe, 0-1
- Marinhense-Mosteirense, 6-0
- Resende-Feirense, 1-0
- Limianos-Vila Meã, 0-4
- Vila Caiz-Elétrico, 3-2
- Monção-Oliveirense, 1-3
- Olivais e Moscavide-União da Serra, 2-0
- Sp. Espinho-Almodôvar, 5-1
- Celoricense-Mafra, 1-0
- Fornos de Algodres-Charneca da Caparica, 3-1