Uma paragem para seleções, a preparação para a terceira jornada de Liga dos Campeões e Liga Europa, pelo meio a terceira ronda da Taça de Portugal. Os “grandes” ficavam a conhecer esta quinta-feira os adversários na estreia da prova rainha em 2025/26, com essa garantia de que jogariam fora e que não poderiam nesta fase cruzar com equipas da Primeira Liga. Ainda assim, o primeiro sorteio a contar com os principais clubes nacionais teria um outro ponto de interesse: todos os cruzamentos para a quarta eliminatória seriam também conhecidos, aqui com maior potencial para elevar aquele que seria o teórico grau de dificuldade.

O sorteio desta terceira e quarta eliminatórias da 86.ª edição da Taça de Portugal contou com dois antigos internacionais, Marco Caneira e João Tomás, e teve o atual campeão em título, o Sporting, a ser sorteado na quinta partida com uma deslocação a Paços de Ferreira. Já o Benfica não teve melhor “sorte”, defrontando também fora uma equipa da Segunda Liga, neste caso o Desp. Chaves. Ou seja, contas feitas, os encarnados que são agora liderados por José Mourinho terão quatro jogos consecutivos fora em três provas diferentes após a receção ao Gil Vicente: Chelsea, FC Porto, Desp. Chaves e Newcastle. Em contraponto, o FC Porto acabou por beneficiar de uma espécie de “brinde”, jogando com o Celoricense, dos Distritais de Braga.

O sorteio ditou que os Leões vão defrontar o FC Paços Ferreira, na 3.ª eliminatória da #TaçaDePortugal ???? pic.twitter.com/yVx42QLxmd — Sporting CP (@SportingCP) September 25, 2025

A terceira eliminatória terá outros jogos interessantes, como o Belenenses-Estoril ou o Silves-Louletanto, sendo que a quarta ronda irá colocar frente a frente o vencedor do Celoricense-FC Porto com o vencedor do Sintrense-Rio Ave. O Sporting, caso consiga superar o P. Ferreira, pode receber depois o Anadia ou o Marinhense, ao passo que o Benfica, em caso de triunfo, volta a jogar fora com Atlético ou Felgueiras.

GD Chaves foi o sorteado na 3.ª eliminatória da #TaçaDePortugal ???? pic.twitter.com/1qdj2TfVdU — SL Benfica (@SLBenfica) September 25, 2025

“O Desp. Chaves é um adversário difícil, que recentemente esteve no escalão principal. Vai ser uma deslocação longa, mil quilómetros ir e voltar, depois da paragem das seleções e antes da visita ao Newcastle para a Champions, mas temos de estar preparados”, comentou Mário Branco, diretor geral do Benfica. “Acho que o Sporting tem de ter cuidado em relação a todos os jogos e adversários, não é só o P. Ferreira em particular. A Taça às vezes tem surpresas, são jogos em que as equipas não podem facilitar e o Sporting vai ter de levar o jogo muito a sério para passar”, destacou Bernardo Palmeiro, diretor geral dos leões. “Há que respeitar o Celoricense, uma equipa que, se está aqui, é porque teve os seus méritos. O FC Porto quer ganhar e tem o objetivo de chegar à final. Pelas experiências que tivemos na Taça, muitas vezes há coisas com as quais não contamos e surpresas”, realçou Rui Barros, representante dos azuis e brancos.

CD Celoricense ???? FC Porto 3ª eliminatória da Taça de Portugal ⚽

???? Celorico de Basto ???? 18 ou 19 de outubro#CDCFCP #TaçadePortugal pic.twitter.com/r3zDykvWqd — FC Porto (@FCPorto) September 25, 2025

Jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

Jogo 1: Alpendorada (CP)-Estrela da Amadora (PL)

Alpendorada (CP)-Estrela da Amadora (PL) Jogo 2: São João de Ver (L3)-Famalicão (PL)

São João de Ver (L3)-Famalicão (PL) Jogo 3: Sp. Espinho (D)-Santa Clara (PL)

Sp. Espinho (D)-Santa Clara (PL) Jogo 4: Ac. Viseu (SL)-Gil Vicente (PL)

Ac. Viseu (SL)-Gil Vicente (PL) Jogo 5: P. Ferreira (SL)-Sporting (PL)

P. Ferreira (SL)-Sporting (PL) Jogo 6: União de Lamas (CP)-V. Guimarães (PL)

União de Lamas (CP)-V. Guimarães (PL) Jogo 7: Fafe (L3)-Moreirense (PL)

Fafe (L3)-Moreirense (PL) Jogo 8: Vila Real (CP)-Tondela (PL)

Vila Real (CP)-Tondela (PL) Jogo 9: Fornos de Algodres (D)-AVS (PL)

Fornos de Algodres (D)-AVS (PL) Jogo 10: Bragança (CP)-Sp. Braga (PL)

Bragança (CP)-Sp. Braga (PL) Jogo 11: Sintrense (CP)-Rio Ave (PL)

Sintrense (CP)-Rio Ave (PL) Jogo 12: Desp. Chaves (SL)-Benfica (PL)

Desp. Chaves (SL)-Benfica (PL) Jogo 13: Rebordelo (D)-Nacional (PL)

Rebordelo (D)-Nacional (PL) Jogo 14: Belenenses (L3)-Estoril (PL)

Belenenses (L3)-Estoril (PL) Jogo 15: U. Leiria (SL)-Alverca (PL)

U. Leiria (SL)-Alverca (PL) Jogo 16: Ançã (D)-Casa Pia (PL)

Ançã (D)-Casa Pia (PL) Jogo 17: Portimonense (SL)-Arouca (PL)

Portimonense (SL)-Arouca (PL) Jogo 18: Celoricense (D)-FC Porto (PL)

Celoricense (D)-FC Porto (PL) Jogo 19: Lusitânia Lourosa (SL)-Resende (CP)

Lusitânia Lourosa (SL)-Resende (CP) Jogo 20: Caldas (L3)-Mirandela (CP)

Caldas (L3)-Mirandela (CP) Jogo 21: Sp. Covilhã (L3)-Nogueirense (CP)

Sp. Covilhã (L3)-Nogueirense (CP) Jogo 22: Silves (D)-Louletano (CP)

Silves (D)-Louletano (CP) Jogo 23: Comércio e Indústria (CP)-Vianense (CP)

Comércio e Indústria (CP)-Vianense (CP) Jogo 24: 1.º de Dezembro (L3)-Benfica de Castelo Branco (CP)

1.º de Dezembro (L3)-Benfica de Castelo Branco (CP) Jogo 25: Marco (L3)-Farense (SL)

Marco (L3)-Farense (SL) Jogo 26: Torreense (SL)-Oliveirense (SL)

Torreense (SL)-Oliveirense (SL) Jogo 27: Atlético (L3)-Felgueiras (SL)

Atlético (L3)-Felgueiras (SL) Jogo 28: Vila Meã (CP)-Vila Caiz (D)

Vila Meã (CP)-Vila Caiz (D) Jogo 29: Mortágua (CP)-Portimonense SC (CP)

Mortágua (CP)-Portimonense SC (CP) Jogo 30: Anadia (CP)-Marinhense (CP)

Anadia (CP)-Marinhense (CP) Jogo 31: Amarante (L3)-Leixões (SL)

Amarante (L3)-Leixões (SL) Jogo 32: Lusitano de Évora (L3)-Olivais e Moscavide (D)

Cruzamentos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal

Jogo 33 (3-23): Sp. Espinho/Santa Clara-Comércio e Indústria/Vianense

Sp. Espinho/Santa Clara-Comércio e Indústria/Vianense Jogo 34 (18-11): Celoricense/FC Porto-Sintrense/Rio Ave

Celoricense/FC Porto-Sintrense/Rio Ave Jogo 35 (21-32): Sp. Covilhã/U. Nogueirense-Lusitano de Évora/Olivais e Moscavide

Sp. Covilhã/U. Nogueirense-Lusitano de Évora/Olivais e Moscavide Jogo 36 (5-30): P. Ferreira/Sporting-Anadia/Marinhense

P. Ferreira/Sporting-Anadia/Marinhense Jogo 37 (10-13): Bragança/Sp. Braga-Rebordelo/Nacional

Bragança/Sp. Braga-Rebordelo/Nacional Jogo 38 (8-20): Vila Real/Tondela-Caldas/Mirandela

Vila Real/Tondela-Caldas/Mirandela Jogo 39 (9-4): Fornos de Algodres/AVS-Ac. Viseu/Gil Vicente

Fornos de Algodres/AVS-Ac. Viseu/Gil Vicente Jogo 40 (7-17): Fafe/Moreirense-Portimonense/Arouca

Fafe/Moreirense-Portimonense/Arouca Jogo 41 (28-31): Vila Meã/Vila Caiz-Amarante/Leixões

Vila Meã/Vila Caiz-Amarante/Leixões Jogo 42 (25-22): Marco/Farense-Silves/Louletano

Marco/Farense-Silves/Louletano Jogo 43 (1-16): Alpendorada/Estrela da Amadora-Ançã/Casa Pia

Alpendorada/Estrela da Amadora-Ançã/Casa Pia Jogo 44 (24-15): 1.º Dezembro/Benfica Castelo Branco-U. Leiria/Alverca

1.º Dezembro/Benfica Castelo Branco-U. Leiria/Alverca Jogo 45 (14-2): Belenenses/Estoril-São João de Ver/Famalicão

Belenenses/Estoril-São João de Ver/Famalicão Jogo 46 (19-26): Lusitânia Lourosa/Resende-Torreense/Oliveirense

Lusitânia Lourosa/Resende-Torreense/Oliveirense Jogo 47 (6-29): U. Lamas/V. Guimarães-Mortágua/Portimonense SC

U. Lamas/V. Guimarães-Mortágua/Portimonense SC Jogo 48 (27-12): Atlético/Felgueiras-Desp. Chaves/Benfica

As equipas apuradas para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

Primeira Liga (18): FC Porto, Sporting, Benfica, Gil Vicente, Moreirense, Famalicão, Sp. Braga, V. Guimarães, Arouca, Santa Clara, Casa Pia, Estoril, Estrela, Alverca, Nacional, Rio Ave, Tondela e AVS

FC Porto, Sporting, Benfica, Gil Vicente, Moreirense, Famalicão, Sp. Braga, V. Guimarães, Arouca, Santa Clara, Casa Pia, Estoril, Estrela, Alverca, Nacional, Rio Ave, Tondela e AVS Segunda Liga (11) : Lusitânia Lourosa, Felgueiras, Portimonense, Farense, Desp. Chaves, Leixões, P. Ferreira, Ac. Viseu, U. Leiria, Torreense, Oliveirense

: Lusitânia Lourosa, Felgueiras, Portimonense, Farense, Desp. Chaves, Leixões, P. Ferreira, Ac. Viseu, U. Leiria, Torreense, Oliveirense Liga 3 (10): Marco, Belenenses, Sp. Covilhã, Caldas, São João de Ver, Atlético, 1.º de Dezembro, Amarante, Lusitano de Évora e Fafe

Marco, Belenenses, Sp. Covilhã, Caldas, São João de Ver, Atlético, 1.º de Dezembro, Amarante, Lusitano de Évora e Fafe Campeonato de Portugal (16): Sintrense, Benfica de Castelo Branco, Alpendorada, Louletano, Portimonense SC, União de Lamas, Anadia, Comércio e Indústria, Vila Real, Mirandela, Vianense, Bragança, Mortágua, Marinhense, Resende e Vila Meã

Sintrense, Benfica de Castelo Branco, Alpendorada, Louletano, Portimonense SC, União de Lamas, Anadia, Comércio e Indústria, Vila Real, Mirandela, Vianense, Bragança, Mortágua, Marinhense, Resende e Vila Meã Distritais (9): Ançã, Silves, União Nogueirense, Rebordelo, Vila Caiz, Olivais e Moscavide, Sp. Espinho, Celoricense e Fornos de Algodres

Resultados da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal