Os projetos artísticos realizados em prisões estarão em foco durante dois dias, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em outubro, numa iniciativa que conta com a participação de artistas, juristas e investigadores, entre outros.

O encontro “Práticas Artísticas em Contexto Prisional” está marcado para os dias 6 e 7 de outubro e servirá para “refletir sobre o papel dos projetos artísticos em estabelecimentos prisionais”, de acordo com a Fundação Calouste Gulbenkian, que promove a iniciativa juntamente com a Acesso Cultura, num comunicado esta segunda-feira divulgado.

“Durante dois dias, o Auditório 3 da Gulbenkian acolherá artistas, responsáveis por instituições prisionais, juristas, investigadores e participantes em projetos artísticos, com o objetivo de cruzar experiências, discutir desafios e partilhar aprendizagens sobre práticas artísticas realizadas com pessoas em regime de privação de liberdade”, lê-se no comunicado.

Para o primeiro dia, aberto ao público, estão agendadas conversas sobre “os impactos, desafios e potencialidades” de projetos como o RadioAtividade (desenvolvido na Guarda), o Ópera na Prisão (Leiria), o Trégua (Funchal), o Ecoar (Porto) e o República do Vento (Montijo).

As conversas contam com a participação, entre outros, da jurista e ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunem, da coreógrafa Filipa Francisco, do ator e encenador Pedro Gil, e do diretor do Estabelecimento Prisional da Guarda, Luís Vaz Couto.

Nesse dia será também apresentado o livro corpoemcadeia: dança, prisão e gestalt, da autoria de Catarina Câmara, que tem por base a experiência de corpoemcadeia, um projeto artístico que combina a prática da dança com a psicoterapia Gestalt, implementado no Estabelecimento Prisional do Linhó entre 2019 e 2022.

A programação do primeiro dia será transmitida em direto no site oficial da Fundação Calouste Gulbenkian, e contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

No segundo dia do encontro irão acontecer três oficinas, dirigidas a artistas que já desenvolvem ou querem desenvolver projetos na área. A participação nas oficinas obriga a inscrição prévia.