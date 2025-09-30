1237,7kWh poupados 1237,7 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Atriz criada por inteligência artificial gera polémica entre atores de Hollywood

Este artigo tem mais de 1 ano

"Roubaram os rostos de centenas de jovens mulheres para criar esta 'atriz' de IA", escreveu Mara Wilson, atriz de Hollywood que é uma das muitas celebridades contra a criadora, Eline Van der Velden.

i

O uso da IA tem-se tornado cada vez mais visível nos últimos meses nas indústrias criativas, gerando cada vez mais polémicas

Instagram @tillynorwood

O uso da IA tem-se tornado cada vez mais visível nos últimos meses nas indústrias criativas, gerando cada vez mais polémicas

Instagram @tillynorwood

A atriz criada por inteligência artificial (IA), Tilly Norwood, está a causar indignação entre atores em Hollywood, nos Estados Unidos (EUA), noticiou esta segunda-feira a Agence France-Press (AFP).

“Roubaram os rostos de centenas de jovens mulheres para criar esta ‘atriz’ de IA. Não são criadoras. São ladrões de identidade”, disse a atriz que interpreta a personagem “Matilda”, Mara Wilson, nas redes sociais.

“Que vergonha destas pessoas”, acrescentou Mara Wilson, referindo-se à atriz criada pelo estúdio Xicoia, que desenvolve talentos criados por IA, adaptando-se à indústria do entretenimento.

Várias agências parecem já estar a preparar-se para representar Tilly Norwood, revelou a fundadora do estúdio, Eline Van der Velden, na semana passada.

A atriz protagonista dos filmes Scream e Scream 6, Melissa Barrera, disse que espera “que todos os atores representados pelo agente que faz isto o abandonem”.

O ator da série The White Lotus, Lukas Gage, acusou Tilly Norwood de ser “um pesadelo para trabalhar” porque alegadamente “não se conseguia posicionar no set (cenário de filmagens) e estava atrasada”.

A fundadora do estúdio Xicoia disse que Tilly Norwood “não é uma substituta de um ser humano, mas uma obra criativa”, indicou na rede social Instagram, no domingo.

“Tal como a animação, o teatro de marionetas e os efeitos especiais abriram novas possibilidades sem prejudicar a performance ao vivo, a IA oferece outra forma de imaginar e construir histórias”, defendeu Eline Van der Velden, sublinhando que também é atriz. Para a fundadora, os atores gerados por IA devem ser julgados entre outros criados por IA e não avaliados diretamente com profissionais humanos.

De acordo com AFP, Tilly Norwood é suficiente para reacender os receios sobre a substituição de artistas por IA, o que motivou em parte as greves que paralisaram Hollywood em 2023.

O uso da IA tem-se tornado cada vez mais visível nos últimos meses nas indústrias criativas, gerando cada vez mais polémicas, segundo a AFP.

A banda virtual “The Velvet Sundown” ultrapassou um milhão de ouvintes na aplicação de música Spotify este verão. Em agosto, uma modelo fictícia, gerada por IA, estava na capa da revista de moda Vogue.

[O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos

Inteligência Artificial

O apocalipse tem morada fiscal

Rui Duarte
Estados Unidos da América

Trump declara "inimigos" os que dizem "IA"

Mundo IA

IA que lê mentes? Sim! E não é ficção científica

Inteligência Artificial

Moçambique quer IA a ajudar na gestão das finanças do Estado

Populares
Três Toques

Amber Heard troca drama em tribunais por corridas em Espanha

Mais do que desporto

A tecnologia está a mudar a forma como praticamos exercício?

Auto

Kia Seltos: a resposta às epopeias de hoje 

Ciência

Investigadores criam hidrogel inovador para tratar melanoma

Últimas
Noticiário

As notícias das 9h

Moçambique

Moçambique exige História nacional às escolas estrangeiras

O Bom, o Mau e o Vilão

O PS volta a entrar em modo barata tonta

Contra-Corrente

Um Orçamento do Estado sem novidades e sem emoção

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.