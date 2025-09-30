Atriz criada por inteligência artificial gera polémica entre atores de Hollywood

A atriz criada por inteligência artificial (IA), Tilly Norwood, está a causar indignação entre atores em Hollywood, nos Estados Unidos (EUA), noticiou esta segunda-feira a Agence France-Press (AFP).

“Roubaram os rostos de centenas de jovens mulheres para criar esta ‘atriz’ de IA. Não são criadoras. São ladrões de identidade”, disse a atriz que interpreta a personagem “Matilda”, Mara Wilson, nas redes sociais.

“Que vergonha destas pessoas”, acrescentou Mara Wilson, referindo-se à atriz criada pelo estúdio Xicoia, que desenvolve talentos criados por IA, adaptando-se à indústria do entretenimento.

Várias agências parecem já estar a preparar-se para representar Tilly Norwood, revelou a fundadora do estúdio, Eline Van der Velden, na semana passada.

A atriz protagonista dos filmes Scream e Scream 6, Melissa Barrera, disse que espera “que todos os atores representados pelo agente que faz isto o abandonem”.

O ator da série The White Lotus, Lukas Gage, acusou Tilly Norwood de ser “um pesadelo para trabalhar” porque alegadamente “não se conseguia posicionar no set (cenário de filmagens) e estava atrasada”.

A fundadora do estúdio Xicoia disse que Tilly Norwood “não é uma substituta de um ser humano, mas uma obra criativa”, indicou na rede social Instagram, no domingo.