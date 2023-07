O sindicato que representa mais de 160 mil atores que participam em programas de televisão e filmes, radialistas e modelos, juntou-se esta semana à paralisação dos argumentistas, que estão em greve há mais de 70 dias para reivindicar melhores condições de trabalho e melhores salários. É a primeira paralisação total da indústria de Hollywood em 63 anos.

Para recordar a última vez que atores e argumentistas estiveram em greve em simultâneo é preciso recuar a 1960, quando Ronald Reagan, que viria a ser Presidente dos Estados Unidos, era o líder do Sindicato dos Atores de Hollywood. Agora, esse papel pertence a Fran Drescher, atriz que ganhou um nome na indústria com o papel principal na série dos anos 90 “The Nanny” (na televisão portuguesa passou com o título “Competente e Descarada”).

Separadamente, segundo o The New York Times, não havia uma greve de atores desde 1980, ano em que pararam durante três meses, e uma de argumentistas desde 2007, sendo que essa durou 100 dias. As consequências da atual paralisação conjunta, que levou à suspensão da quase totalidade das produções de Hollywood, já se fazem sentir. O elenco de “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, abandonou o evento de estreia mundial e não deverá promover o filme nos próximos tempos. O mesmo acontece com Ryan Gosling e Margot Robbie, que, no futuro próximo, não deverão voltar a falar publicamente sobre “Barbie”.

