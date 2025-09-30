O Presidente da República assinalou esta terça-feira o 30.º aniversário do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) e defendeu que tem sido um serviço essencial do Estado para a proteção dos interesses nacionais.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou os 30 anos de existência deste serviço de informações através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

Ao assinalar esta data, “o Presidente da República realça a relevância das informações para a salvaguarda da independência e da segurança externa do Estado português”, lê-se na nota.

Segundo o Presidente da República, ao longo destes 30 anos, “o SIED tem demonstrado ser um serviço essencial do Estado para a proteção dos interesses nacionais e de todos os nossos concidadãos que vivem fora da fronteira física de Portugal”.

Inicialmente designado Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares (SIEDM), este serviço foi criado por decreto-lei em 1995, no quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

Há uma semana, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, indigitou Manuel António da Silva Vieira como novo diretor do SIED. Fonte do gabinete do chefe do Governo PSD/CDS-PP disse à Lusa que o nome do novo diretor tinha já sido comunicado à Assembleia da República para futura audição.

Manuel António da Silva Vieira foi secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna entre agosto de 2024 e março de 2025. Irá substituir como diretor do SIED José Pedro Marinho da Costa, nomeado para esse cargo em setembro de 2023.