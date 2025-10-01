Paulo Macedo é o novo presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro, tendo sido eleito para um mandato de quatro anos, informou esta quarta-feira fonte académica.

Paulo Macedo foi um dos cinco conselheiros externos cooptados que tomaram posse na terça-feira, tendo sido eleito para presidir àquele órgão da Universidade de Aveiro.

“Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva e vice-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, S.A., foi eleito presidente após a reunião que se seguiu à tomada de posse dos novos membros”, informa a Universidade de Aveiro (UA).

Paulo Macedo é licenciado em Gestão de Empresas pelo ISEG/Universidade de Lisboa, tendo sido, entre outros cargos, ministro da Saúde no XIX Governo Constitucional e diretor-geral dos Impostos.

Os restantes conselheiros externos empossados foram Ana Figueiredo (presidente executiva da MEO), Dino D’Santiago (músico), Maria João Ruela (consultora para os Assuntos Sociais da Presidência da República), e Sofia Crisóstomo Silva (grupo TRIVALOR).

“O reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, deu as boas-vindas aos novos membros e manifestou a satisfação da reitoria por continuar a contar com a presença de personalidades externas no conselho geral, desejando que encontrem as melhores soluções para as questões estratégicas da instituição”, refere um texto da página institucional da UA.

O conselho geral da Universidade de Aveiro é composto por 19 membros, sendo 10 representantes dos professores e investigadores, três estudantes, um representante do pessoal técnico, administrativo e de gestão, e cinco personalidades externas de reconhecido mérito.