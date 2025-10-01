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Tenista francês Gaël Monfils anuncia fim da carreira em 2026

Este artigo tem mais de 1 ano

Monfils, atualmente no 53.º posto do ranking mundial, anunciou nas redes sociais o fim da carreira, afirmando que, apesar da importância do desporto para si, tomou a decisão "tremendamente em paz".

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Monfils chegou a três finais de torneios Masters 1.000, além de ter atingido as meias-finais em Roland Garros em 2008 e no Open dos Estados Unidos em 2016, nas suas melhores participações em Grand Slam

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Monfils chegou a três finais de torneios Masters 1.000, além de ter atingido as meias-finais em Roland Garros em 2008 e no Open dos Estados Unidos em 2016, nas suas melhores participações em Grand Slam

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

O francês Gaël Monfils, um dos mais espetaculares tenistas do circuito, vai terminar a carreira em 2026, após 22 anos como profissional, durante os quais conquistou 13 títulos em torneios ATP.

“Depois de ter festejado os meus 39 anos, há exatamente um mês, anuncio que o próximo ano será o meu último como jogador profissional“, revelou o francês, numa longa mensagem publicada na rede social Instagram.

Monfils, atualmente no 53.º posto do ranking mundial, reconhece que, apesar de este desporto ter “grande importância” para si, tomou esta decisão “tremendamente em paz”.

Além dos 13 títulos ATP conquistados, “LaMonf” chegou a três finais de torneios Masters 1.000, além de ter atingido as meias-finais em Roland Garros em 2008 e no Open dos Estados Unidos em 2016, nas suas melhores participações em Grand Slam.

“Estive próxima, mas nunca ganhei um torneio de Grand Slam na minha carreira. Não o pretendo fazer no ano que vem”, assumiu Monfils, que agradeceu o facto de ter jogado “na era dourada do ténis”, ao lado dos maiores nomes do desporto, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

“Além de “LaMonf”, fui chamado de “The Showman” ao longo da minha carreira, mas quero que saibam que nunca foi só sobre dar um espetáculo para o público. O que viram é alegria, pura alegria”, referiu Monfils, que, em 2016, chegou a ser número seis mundial.

Casado com a tenista ucraniana Elina Svitolina, a sua “inspiração”, a quem agradeceu, Monfils lembrou ainda as várias pessoas que partilharam com ele esta caminhada, como os compatriotas Jo-Wilfred Tsonga, Giles Simon e Richard Gasquet, os seus “três mosqueteiros e melhores amigos para a vida”.

“Quando amas algo tanto, nunca parece um bom momento para dizer adeus. Mas os 40 [anos] parecem ser o momento certo para mim. Claro que vencer mais um título antes da retirada seria verdadeiramente incrível. Sinceramente, o meu único objetivo real para o próximo ano é simples: aproveitar cada minuto e jogar cada encontro como se fosse o último”, assumiu.

A carta de despedida de um dos mais carismáticos jogadores da atualidade gerou várias reações, com vários tenistas a agradecerem e a darem os parabéns a Monfils pela sua carreira, com Djokovic a considerar que o francês “é um ser humano fantástico que traz alegria às pessoas dentro e fora do campo”.

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