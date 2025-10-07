As quatro décadas da adesão de Portugal à União Europeia vão ser assinaladas no Fólio — Festival Literário Internacional de Óbidos, com um programa de debates, mesas redondas, oficinas, sessões de leitura e uma exposição multilinguística.

O festival, que decorre naquela vila do distrito de Leiria entre quinta-feira e o dia 19, sob o tema “Fronteiras”, conta com várias iniciativas para assinalar os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, organizadas pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, juntamente com a Assembleia da República, o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, a Europa Criativa e o Centro Europe Direct Oeste, Lezíria e Médio Tejo.

A primeira iniciativa com o selo europeu acontecerá na sexta-feira, com uma mesa de discussão intitulada “Fronteiras, Cultura e União Europeia”, na qual será abordada a forma como a adesão à UE “influenciou fronteiras culturais, gerou oportunidades para novas colaborações internacionais e consolidou uma dimensão europeia na produção artística portuguesa”, pode ler-se numa nota da representação europeia em Portugal.

A mesa terá lugar na Tenda Vila Literária e contará com a representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, à conversa com artistas de diferentes áreas, como o músico Matay e o realizador Tiago Mesquita.

No dia 14, o espaço Chocolate House acolherá a sessão informativa “Financiamento Nacional e Europeu para o Setor do Livro e da Edição”, na qual serão apresentados os mecanismos nacionais e europeus de apoio à edição, tradução e internacionalização de obras.

Na sessão, destinada a profissionais do setor do livro, participarão representantes da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e do Centro de Informação Europa Criativa.

Nos dias 15 e 16 a contadora de histórias Sónia Dias dinamizará sessões com escolas básicas do concelho, sob o mote “Unidos encontramos o caminho” e, no dia seguinte, decorrerá a oficina “Nós: União Europeia”, conduzida pelo autor David Machado, “na qual os participantes serão convidados a criar novas personagens para a narrativa coletiva do livro”.

Ainda a 17 de outubro, no Museu Abílio de Mattos e Silva, terá lugar o debate “40 Anos de Cultura e Língua Portuguesa na UE”, que contará com a participação de eurodeputados portugueses, abordando a diversidade linguística, a evolução da criação artística e o contributo de Portugal para a construção cultural europeia.

Os responsáveis por esta programação destacam ainda, no dia 18, no Chocolate House, a apresentação da obra “Nós: União Europeia e a coleção Missão: Democracia”.

Além de Sofia Moreira de Sousa, do autor David Machado, do ilustrador João Fazenda e do jovem leitor Francisco Borges, a sessão deverá contar com a presença do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.

A adesão de Portugal será ainda mote para uma exposição patente na Casa José Saramago — Biblioteca Municipal de Óbidos ao longo de todo o festival.

Intitulada “Viajar pela Europa através de Estórias”, a mostra reúne 31 livros de histórias tradicionais infantis em 31 línguas europeias, selecionados por tradutores da Comissão Europeia, em celebração do Dia Europeu das Línguas e do património cultural europeu.

Todas as sessões são abertas ao público e de entrada gratuita.

O Fólio — Festival Literário Internacional de Óbidos celebra este ano a sua 10.ª edição recebendo dois laureados com o Prémio Nobel da Literatura (a escritora bielorrussa Svetlana Aleksiévitch e o autor sul-africano J. M. Coetzee) entre cerca de 800 autores e escritores de vários países que, durante 11 dias, participarão mais de 450 iniciativas culturais.

O festival é organizado pelo município de Óbidos, em parceria com a empresa municipal Óbidos Criativa, a Ler Devagar e a Fundação Inatel.