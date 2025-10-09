Bob Vylan na estreia em Portugal: uma descarga punk rap que repetiu “morte às IDF”

Visivelmente contentes com a receção e pelo facto de se estarem a dar a conhecer a um novo país — o que já não acontece muito, sublinharam, para uma banda com oito anos de vida e muitos concertos em diferentes territórios — a performance manteve sempre um tom de confrontação. “Nós somos os Bob Vylan, a banda mais fofa do punk rock, a banda mais amigável do rock’n’roll, a boyband mais violenta do Reino Unido, a banda mais importante da Grã-Bretanha. Viemos tirar-vos o vosso trabalho, alguém vai ser despedido”, atirou o vocalista, aproveitando ainda para enumerar uma série de alcunhas satíricas do grupo onde se incluía “os assassinos dos Metallica”.

“Vocês provavelmente sabem que nos metemos nalguns problemas recentemente”, atirou Bobby Vylan, criando uma ligação com o público à sua frente. “Obrigado por virem, quer tenham descoberto a nossa banda antes ou depois de Glastonbury. Nunca tínhamos estado em Portugal, ontem fomos surfar e vimos que alguém tinha escrito a marcador: ‘morte às IDF!’ Nunca tivemos um single de ouro nem de prata, mas temos um cântico que se tornou mundial e isso é mais importante do que tudo o que poderíamos alcançar musicalmente como banda. Morte, morte às IDF!” Depois, tanto o cantor como quase toda a sala, entoaram repetidamente a frase.

Mais tarde, afirmou que usou as “ferramentas do próprio sistema” para passar a mensagem em Glastonbury. “Acho que não somos nós que nos metemos em problemas, mas foi fabricado um turbilhão nos media e de certeza que entre nós estão aqui jornalistas à espera do soundbite, mas hoje não lhes vamos dar isso”, disse. “Às vezes, falo demasiado e parece que isso nos cria problemas.”

Porém, haveria de se referir à situação política portuguesa, mostrando-se indignado com os relatos que ouvira sobre a ascensão do Chega, “que já é o segundo partido em Portugal”, e estabelecendo pontes com o contexto internacional. “Nem me vou atrever a dizer a palavra em português, mas disseram-me que significa ‘enough’. ‘Enough’ de quê? De imigração, de pessoas negras, da Palestina livre?”, questionou, enquanto o público lançava apupos.