O lançamento do livro comemorativo os 10 anos do Fólio — Festival Literário Internacional de Óbidos marca o arranque da programação que, durante 11 dias, assinala efemérides como os 900 anos de Portugal ou o centenário de José Cardoso Pires.

A inauguração do Fólio, hoje às 17h00, será o momento para o lançamento da obra, apoiada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, em cujas páginas se revisitam momentos, rostos e imagens que marcaram as nove edições anteriores do festival e que, na sua 10.ª edição, que decorre até ao dia 19, prepara a projeção para próxima década.

No que toca a efemérides, o festival que decorre sob o tema “Fronteiras” será também o espaço de celebração do 20.º aniversário da editora portuguesa Tinta-da-China, presente no Fólio com uma tenda (no jardim do Espaço Ó) e programação próprias, em “torno daquilo que significa resistir enquanto editora independente nos dias de hoje”.

As duas décadas da editora fundada em 2005 serão tema de uma exposição evocativa e de conversas com os escritores Carlos Vaz Marques, Pedro Mexia, Dulce Maria Cardoso, Valério Romão, José Pacheco Pereira, Rui Tavares e Ricardo Araújo Pereira, entre outros.

Os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia são outra das efemérides a contar com programação própria no festival, incluindo mesas literárias, sessões informativas, uma exposição e debates, o último dos quais sobre 40 Anos de Cultura e Língua Portuguesa na UE, que contará com a participação de eurodeputados portugueses.

No segundo dia, a programação do festival assinala o centenário de José Cardoso Pires, evocado numa conversa entre Ana Cardoso Pires e Ana Margarida Carvalho e, no domingo, José Ribeiro Castro, João Paulo Oliveira e Costa e José Eduardo Franco assinalam os 900 anos de Portugal.

Em ano de comemoração, a 10.ª edição do Fólio terá como pontos altos a participação de dois prémios Nobel da Literatura: a bielorrussa Svetlana Alexievich (em 2015) e o sul-africano J.M. Coetzee (em 2003). A primeira, autora de Vozes de Chernobyl e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, falará sobre “Fronteiras”, no sábado. O segundo, autor de A Desgraça ou À Espera dos Bárbaros, voltará ao tema no dia 17, numa conversa com Alberto Manguel.

Pelo meio, nas 15 mesas de autor irá falar-se sobre “Existência” (Cho Nam-joo e Lida Turpeinen), “Medo” (Anne Applebaum e Raquel Vaz-Pinto), o “Outro” (Avi Shlaim e William Sieghart), “Silêncio” (Fernando Aramburu e Irene Sola), “Identidade” (Valério Romão e Carmen Maria Machado), “Íntimo” (Tati Bernardi e Édouard Louis), “Família” (Paul Murray e Marie NDiaye), “Memória” (Luísa Sobral, Joanna Elmy e Marta Pérez-Carbonell), “Género Literário” (Luísa Costa Gomes e Teolinda Gersão), “Real (José Eduardo Agualusa e Giovana Madalosso), “Liberdade” (Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques), “Impérios” (Pierre Singaravélou e Pedro Aires Oliveira) e, a fechar, “Morte” (Lionel Shriver, Rui Cardoso Martins e Làszló Krasznahorkai).

Lugar ainda para a entrega do Prémio Literário Fernando Leite Couto a Zacarias Nguenha e do Prémio Nacional de Ilustração 2025 a André da Loba.

O Fólio Educa volta este ano a organizar o Seminário Internacional de Educação, sob o tema “Educar: pensar a escola no limite entre mapas e encontros”, que será encerrado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Com curadoria da Fundação Inatel, a Folia levará ao palco Expresso Transatlântico, Orquestra de Jazz de Leiria, A Cantadeira, Hélder Moutinho, O Gajo, Xuxu Kalhus e a Banda Filarmónica Obidense.

Das 21 exposições programadas destaque para PIM! — Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, que terá como convidado João Francisco Vilhena e a participação especial de Jorge Silva.

Nesta que será a primeira temporada de “um projeto enigmático”, em que Nastya Varlamova transformará a galeria Nova Ogiva “num caderno de desenho, subindo às paredes, descendo as escadas, pendurando nos varandins as narrativas que se fundem com a arquitetura” do espaço que, segundo a curadora, Mafalda Milhões, contará com textos de Gonçalo M. Tavares.

Entre as novidades desta edição contam-se o Folio Cinema — cuja programação inclui a antestreia mundial de Nora Helmer, obra de João Lourenço e Nuno Neves inspirada e a exibição de películas resultantes da adaptação de obras literárias ao cinema — e a parceria com a Audiogest, que organizará as “play talks”, um espaço de diálogo entre música e literatura com conversas em que participam Miguel Carretas, Pedro Abrunhosa, Rui Miguel Abreu, Bárbara Tinoco e Tiago Bettencourt.

O festival é organizado pelo município de Óbidos, em parceria com a empresa municipal Óbidos Criativa, a Ler Devagar e a Fundação Inatel. O Fólio realiza-se desde 2015 na vila classificada como Cidade Criativa da Literatura pela UNESCO.