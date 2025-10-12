O Torneio Internacional de Lisboa abriu o “apetite”, a primeira jornada do Campeonato potenciou o interesse extra naquilo que poderia sair do primeiro dérbi oficial da temporada. É preciso recuar a novembro de 2023 para se encontrar uma vitória do Sporting frente ao Benfica em jogos da Liga, logo depois da temporada em que os encarnados conseguiram o segundo de quatro títulos consecutivos, mas esta espécie de novo ano zero dos leões na modalidades, com a contratação de outras mais valias nacionais além do teórico acréscimo de qualidade dos jogadores norte-americanos, prometia um equilíbrio como há algum tempo não se registava contra um conjunto da Luz que, por força também da participação na Liga dos Campeões, manteve a base vencedora das últimas épocas com trocas entre algumas das figuras estrangeiras (como é habitual). Não foi assim. E bastou uma parte para ficar bem visível como o Benfica volta a estar acima da concorrência.

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“Queríamos trazer a vitória e começámos a Liga da melhor forma num campo difícil. Nunca é fácil jogar em Guimarães e já tirámos esse jogo do caminho. Foi importante começar assim. Vamos ter agora um encontro bastante complicado. Vão estar em campo duas das melhores equipas do Campeonato, vai ser um jogo muito bom. Temos de entrar com todo o foco e vontade de ganhar, encarando o encontro com muita ambição. Os jogadores novos estão a unir-se bastante, é um grupo cada vez mais coeso e isso pode ser uma mais-valia para nós. Somos capazes de dar o nosso melhor”, lançara Francisco Amarante na antevisão do dérbi, depois de ter sido o MVP da jornada inaugural com 27 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.

Aquecimento concluído ✔️ É hora do dérbi ⌛ #BasquetebolSCP pic.twitter.com/Vv3Hifmz6e — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) October 12, 2025

“Apesar de ser uma fase inicial, não deixa de ser um dérbi. Sabemos perfeitamente a responsabilidade que temos, sabemos a importância deste jogo. Já não é a primeira vez que temos jogos desta importância assim tão cedo na época. Um dos principais objetivos da época é terminar a fase regular em primeiro lugar, para termos o fator casa nos playoffs. Por isso, é um jogo extremamente importante e o único objetivo é vencer. O Sporting está num processo de construção, de se conhecer melhor, mas está mais homogéneo. Menos descanso pela Liga dos Campeões? Queríamos estar lá, é um orgulho e nunca será uma desculpa para nós”, referira Diogo Gameiro, segundo melhor marcador da equipa na estreia dos encarnados na Champions.

Diogo Gameiro projetou o jogo entre o Sporting e o #BasketBenfica, da 2.ª jornada da 1.ª fase da Liga Betclic. ???? — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) October 11, 2025

Era neste contexto que Sporting e Benfica entravam em campo no Pavilhão João Rocha, depois dos triunfos inaugurais frente a V. Guimarães (97-68) e Oliveirense (89-76) e de uma derrota pesada das águias na estreia nas provas europeias diante dos espanhóis do Gran Canaria na Luz (98-61). E com essa nota: os últimos quatro dérbis oficiais tinham terminado sempre com vitória do Benfica, sendo que a presente temporada teve um triunfo do Sporting diante do rival na final do Torneio Internacional de Lisboa (80-76). Agora, a história foi diametralmente oposta, o equilíbrio durou poucos minutos e os encarnados voltaram a levar a melhor, aproveitando a derrota do FC Porto com a Oliveirense para se isolar no topo com Ovarense e Imortal.

O jogo começou com ascendente dos encarnados mas sem que essa vantagem tivesse reflexo no marcador. Por um lado, apesar da defesa dos visitantes que retirava capacidade ao jogo interior contrário, os leões iam conseguindo encontrar soluções no tiro exterior. Por outro, entre mais e melhores soluções ofensivas, nem sempre a eficácia de lançamento correspondeu às jogadas trabalhadas. Ainda assim, com Ben Romdhane em destaque, o Benfica foi conseguindo somar pontos, aproveitou um período errático da formação leonina no ataque até à entrada em campo de Diogo Ventura para dar critério ao jogo e terminou o primeiro período na frente por 25-17, também com uma boa saída do banco do inevitável Aaron Broussard.

O final do primeiro período tinha sido bom, o início do segundo quarto foi arrasador: em menos de quatro minutos, o Benfica conseguiu chegar a um parcial de 14-2 que deixou o encontro já a 20 pontos de diferença (39-19). A defesa com Diogo Gameiro em destaque travava quase tudo, o ataque não falhava quase nada com o poste polaco Aleksander Dziewa em foco e os encarnados foram afundando os leões em dúvidas que faziam quase com que a bola queimasse na circulação ofensiva, deixando o encontro encaminhado apesar de uma natural quebra na intensidade colocada na partida, que permitiu que os visitados ainda impedissem que a diferença fosse ainda mais volumosa mas que ainda assim superava os 20 pontos ao intervalo (33-54). Romdhane, Broussard, Justice Sueing e Malik Bowman, com oito pontos, eram os melhores marcadores.

A história da partida estava escrita, com os 20 minutos da segunda parte a surgirem com o Sporting a tentar corrigir a imagem que deixara sobretudo no segundo período e com o Benfica a tentar aproveitar um jogo que estava controlado para testar opções e gerir a condição física tendo em conta o próximo jogo na Champions frente ao Spartak Office Shoes. Nem assim, perante esse novo contexto que o encontro oferecia, houve um esboço de reação dos leões, que continuaram a somar erros, a baixar ainda mais a percentagem de eficácia de lançamentos e a estender a passadeira para os encarnados aumentarem a vantagem de forma gradual, com o fosso entre equipas a chegar acima dos 30 pontos (69-38) no terceiro período antes de um último quarto que teve muita rotação de jogadores habitualmente menos utilizados e que fechou com o resultado de 66-103.