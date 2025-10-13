O gestor do Cinema Ideal, em Lisboa, Pedro Borges, pediu esta segunda-feira uma audiência de urgência à ministra da Cultura para lhe devolver a medalha de mérito cultural, por causa de uma questão de financiamento para renovar equipamento de projeção.

Numa carta enviada a Margarida Balseiro Lopes, a que a Lusa teve acesso, Pedro Borges diz que está em causa “a desconsideração que é feita a um trabalho de mais de uma década e a um investimento — absolutamente único neste país — de recuperação de uma sala de cinema histórica, por uma empresa privada”.

O produtor e exibidor explica que precisa de 40.000 euros para renovar o equipamento de projeção digital na sala, porque o atual, adquirido há 11 anos, “está neste momento em fim de vida, podendo ‘apagar-se’ a qualquer momento”, o que levaria ao encerramento da sala de cinema.

A Midas Cinemas candidatou-se ao programa de apoio financeiro Ad Hoc de 2025, do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), para obter 30.000 euros para “reequipamento e beneficiações” no Cinema Ideal, mas diz que a resposta “foi dececionante: apenas 20.000 euros”.

“O que significa que seremos obrigados a endividarmo-nos em outro tanto”, lamenta o exibidor.

No início de outubro, o exibidor já tinha feito um alerta público para os resultados daquele apoio financeiro, alegando que o Cinema Ideal poderá fechar portas, pelo “corte muitíssimo significativo” naquele financiamento.

Embora na página oficial do ICA a informação relativa ao apoio Ad Hoc mencione que está na fase de “análise de pronúncias”, o instituto fez saber, em nota de imprensa, que o apoio atribuído ao cinema Ideal foi de 66,6% (20.000 euros) do montante de 30.000 euros, “perfazendo 50% do montante total do projeto apresentado (40.000 euros)”.

Referiu ainda que o montante a atribuir ao Cinema Ideal é igual ao que já foi anteriormente atribuído a candidaturas semelhantes para aquisição de equipamentos ou projetores de exibição.

Para o ICA, a atribuição deste montante “em nada diminui o mérito e a qualidade do trabalho do Cinema Ideal”, mas o gestor da sala de cinema alega que presta “um inestimável serviço público à comunidade”, já reconhecido em 2024 com uma medalha de mérito cultural.

“Ou aceitamos este apoio e criamos um endividamento que dificilmente conseguiremos ultrapassar (as condições em que operamos são já puramente draconianas), ou não avançamos para essa via suicidária e arriscamo-nos a que de um dia para o outro o projetor se ‘apague’ e o cinema Ideal se veja forçado a encerrar”, lamentou Pedro Borges.

O Cinema Ideal está localizado entre o Chiado e o Bairro Alto e reabriu a 28 de agosto de 2014 pela mão da produtora Midas Filmes, sendo uma das poucas salas de cinema de Lisboa com porta para a rua, fora de um centro comercial e com uma programação que dá particular destaque ao cinema português.