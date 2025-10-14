A empresa intermunicipal Gesamb lançou um novo concurso público internacional para a construção do Centro de Triagem Automático de Embalagens em Évora, com investimento de 13 milhões de euros, após o anterior procedimento ter ficado deserto.

Em comunicado, a Gesamb — Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos EIM explicou que, em 2024, já tinha sido lançado um concurso público internacional relativo ao projeto, no valor de 7,5 milhões de euros, mas ficou deserto.

O novo concurso envolve, agora, um investimento de 13 milhões de euros, financiados pelo programa operacional regional Alentejo 2030, através da candidatura Triaplus, indicou a empresa responsável pelo tratamento de lixo de 12 dos 14 municípios do distrito de Évora,

“Foi necessário rever o projeto e o orçamento, resultando no novo concurso agora publicado, com condições ajustadas às exigências do mercado e aos objetivos ambientais da região”, justificou.

O Centro de Triagem Automático de Embalagens será instalado na sede da Gesamb, em Évora, e terá como objetivo modernizar a gestão de resíduos, reforçando a capacidade regional de triagem e valorização de embalagens.

No comunicado, a empresa intermunicipal realçou que “continua empenhada em triplicar as quantidades atualmente recolhidas seletivamente de resíduos de embalagens de plástico, metal e papel/cartão até 2030, conforme estipulado pela União Europeia”.

Daí o novo projeto, já que, para cumprir essas metas, a empresa “planeia expandir e reconverter o atual Centro de Triagem, transformando-o numa unidade de triagem automática”.

“Esta unidade será equipada com tecnologia avançada para separar diferentes tipos de plásticos e metais de forma automatizada e ‘inteligente'”, revelou.

Está ainda prevista para a nova valência “a requalificação da receção, enfardamento e armazenagem dos materiais de papel/cartão”.

De acordo com a Gesamb, a unidade terá uma capacidade de processamento de quatro toneladas por hora de embalagens de plástico/metal e de 16 toneladas por hora de papel/cartão.

“Para garantir a sustentabilidade, a nova área será coberta com painéis fotovoltaicos, com uma capacidade instalada de aproximadamente 295 kWp [quilowatt pico]”, referiu.

Segundo a empresa, este é um investimento “de grande importância para a região” que vai promover o desenvolvimento económico e a criação de empregos locais.

“A construção desta nova instalação reforça o compromisso com a sustentabilidade ambiental, posicionando a Gesamb na vanguarda da tecnologia de gestão de resíduos”, argumentou.

Desta forma, a empresa pretende promover “uma gestão de resíduos cada vez mais eficiente e sustentável, beneficiando toda a comunidade e o ambiente”.

Já este mês, a Gesamb anunciou que vai investir 4,3 milhões de euros — dos quais 3,6 milhões financiados pelo programa regional Alentejo 2030 – em medidas para tornar a recolha seletiva de resíduos urbanos mais eficiente e sustentável nos 12 concelhos do distrito de Évora em que atua.