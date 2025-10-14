Os escritores Paulo Moreiras e Luís Quintais são os vencedores dos Prémios P.E.N. de Narrativa e Poesia, respetivamente, no valor de 5.000 euros cada, anunciou esta terça-feira a organização.

O romance A Vida Airada de Dom Perdigote (Casa das Letras, 2023), de Paulo Moreiras, venceu na categoria de Narrativa, que o júri coordenado por Sérgio Guimarães de Sousa considerou “tratar-se de uma obra de notável fôlego romanesco, que, além de reabilitar com virtuosismo o género picaresco e, mais latamente, o romance histórico, revela uma opulência lexical invulgar e um investimento não menos invulgar na expressividade literária”, segundo comunicado do P.E.N. Portugal.

A LeYa, grupo editorial que detém a chancela Casa das Letras, já felicitou Moreiras numa nota pública, considerando a obra premiada “um formidável trabalho de linguagem” que “insere-se no género em que o autor é mestre, o pícaro, na senda de alguns dos seus anteriores livros, como por exemplo A Demanda de D. Fuas Bragatela“.

Além de Sérgio Guimarães de Sousa, professor na Universidade do Minho e diretor da Casa de Camilo, o júri desta categoria foi constituído pela crítica literária e investigadora Teresa Carvalho e pelo professor universitário Everton Machado.

O livro Nocturama (Assírio & Alvim, 2024), de Luís Quintais, venceu na categoria Poesia.

O júri, coordenado por António Apolinário Lourenço, professor de literatura na Universidade de Coimbra, salientou as “particulares qualidades estéticas (na obra) traduzidas na construção de uma linguagem poética peculiar, desafiante, ocasionalmente cruel, habitada por gestos noturnos e imprecisos rumores, com a qual questiona a humanidade do humano, oscilando, criticamente, entre as tonalidades agónica, irónica e aforística na caracterização do mundo moderno”.

O júri realçou também “a coerência do percurso poético de Luís Quintais, sem cedência a facilidades estilísticas ou pirotecnias verbais, falsamente entendidas como uma aproximação à expectativa do leitor”.

Além de Apolinário Lourenço, o júri foi ainda constituído pelas professoras universitárias Graça Capinha e Paula Cristina Costa.

Os Prémios P.E.N. são atribuídos alternadamente; este ano foram abrangidas as categorias de Poesia e Narrativa, no próximo ano serão distinguidas obras nas de Ensaio e Tradução.

Em 2023, as escritoras Andreia C. Faria e Lídia Jorge foram as vencedoras, respetivamente, nas categorias de Poesia e Narrativa. Andreia C. Faria com o livro Canina e Lídia Jorge com o romance Misericórdia.

No ano passado, Ricardo Gil Soeiro e a dupla de Angélica Varandas e Luísa Azuaga venceram os Prémios P.E.N. nas áreas de Ensaio e Tradução.

Os prémios do P.E.N. contam com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.