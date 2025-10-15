A cantora neozelandesa Lorde é a mais recente confirmação do festival de música NOS Alive. Atua no Passeio Marítimo de Algés a 11 de julho de 2026, no mesmo dia de Florence and the Machine, de Pixies e de Buraka Som Sistema.

É a primeira vez que a artista de 28 anos faz parte do cartaz no NOS Alive, depois de já ter passado por festivais como o Vodafone Paredes de Coura, em 2023, o NOS Primavera Sound, em 2018, e o Rock in Rio, quando se estreou em Portugal, em 2014.

Lorde lançou o seu mais recente álbum, “Virgin”, a 27 de junho de 2025.