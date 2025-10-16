A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco suspeitos dos crimes de sequestro e ofensas à integridade física, praticados no dia 5 de julho num bairro da cidade de Braga conotado com o tráfico de estupefacientes, anunciou esta quinta-feira aquela força.
Em comunicado, a PJ acrescenta que os detidos estão ainda indiciados por detenção de armas proibidas.
Segundo a PJ, a vítima, um homem de 28 anos, foi acorrentada pelos agressores no interior de uma habitação localizada no bairro e sujeita a agressões e tortura, com o recurso a um martelo e um maçarico.
“Na origem dos factos esteve a informação, na posse dos suspeitos, de que a vítima poderia ser detentora de uma quantidade considerável de produto estupefaciente”, acrescenta.
Após várias horas sequestrado e sujeito a agressões físicas, o homem foi forçado a alegar que detinha o suposto produto e que este estaria escondido na sua residência.
Os agressores colocaram a vítima, ainda acorrentada, dentro de uma viatura e dirigiram-se para a referida habitação, mas esta conseguiu fugir e refugiar-se.
A PSP foi alertada e identificou os suspeitos.
Na quarta-feira, a PJ realizou buscas em Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Barcelos e Braga, apreendendo armas de fogo e localizou os suspeitos.
Os cinco detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 46 anos, com várias referências criminais pela autoria de crimes graves, vão ser presentes a tribunal, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.