A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco suspeitos dos crimes de sequestro e ofensas à integridade física, praticados no dia 5 de julho num bairro da cidade de Braga conotado com o tráfico de estupefacientes, anunciou esta quinta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ acrescenta que os detidos estão ainda indiciados por detenção de armas proibidas.

Segundo a PJ, a vítima, um homem de 28 anos, foi acorrentada pelos agressores no interior de uma habitação localizada no bairro e sujeita a agressões e tortura, com o recurso a um martelo e um maçarico.

“Na origem dos factos esteve a informação, na posse dos suspeitos, de que a vítima poderia ser detentora de uma quantidade considerável de produto estupefaciente”, acrescenta.

Após várias horas sequestrado e sujeito a agressões físicas, o homem foi forçado a alegar que detinha o suposto produto e que este estaria escondido na sua residência.

Os agressores colocaram a vítima, ainda acorrentada, dentro de uma viatura e dirigiram-se para a referida habitação, mas esta conseguiu fugir e refugiar-se.

A PSP foi alertada e identificou os suspeitos.

Na quarta-feira, a PJ realizou buscas em Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Barcelos e Braga, apreendendo armas de fogo e localizou os suspeitos.

Os cinco detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 46 anos, com várias referências criminais pela autoria de crimes graves, vão ser presentes a tribunal, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.