O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) lidera esta quinta-feira o Rali do Centro Europeu após a disputa das primeiras duas das 18 especiais previstas para esta 12.ª e antepenúltima prova do Campeonato do Mundo de ralis.

Ogier terminou os dois troços cronometrados com o tempo de 12.48,4 minutos, menos 1,6 segundos do que o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que ocupa a segunda posição, com o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) em terceiro, a 3,09 segundos.

O oito vezes campeão do mundo entrou a vencer a primeira especial, enquanto Rovanperä, vencedor do título mundial em 2022 e 2023, triunfou na segunda, quando a noite já começava a cair na Alemanha.

“Já foi no limite”, disse Ogier, que optou por não montar mais faróis dianteiros para reforçar a iluminação do Yaris.

O francês admite que, na sexta-feira, “será bem mais desafiante ter um início limpo”, pois terá a missão de abrir a pista, já que chega a esta prova na liderança do campeonato.

“É difícil saber o que vai acontecer com o tempo, especialmente nas especiais da República Checa, que são mais duras”, apontou o piloto gaulês.

Ogier, que começou a disputar esta temporada a tempo parcial, chegou à liderança do campeonato na ronda anterior, no Chile, com dois pontos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que é apenas oitavo.

Com a liderança no campeonato, Ogier está na luta pela conquista de um nono título, o que lhe permitiria igualar o recorde do compatriota Sébastien Loeb.

Na sexta-feira, os pilotos enfrentam seis especiais, com um total de 100 quilómetros cronometrados, divididos por três países — Alemanha, Áustria e República Checa.