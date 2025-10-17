Tudo o que atualmente aconteça no universo do Benfica é campanha eleitoral, está relacionado com as eleições ou tem algum tipo de nuance relacionada com as urnas. A pouco mais de uma semana do ato eleitoral mais concorrido das últimas décadas de história dos encarnados, a equipa de José Mourinho voltava aos relvados na sequência dos compromissos das seleções nacionais — e desde logo com uma eliminatória.

Apesar de o último jogo ter sido um aparentemente positivo empate contra o FC Porto no Dragão, a verdade é que o Benfica aparecia em Trás-os-Montes para defrontar o Desp. Chaves vindo de duas partidas sem ganhar. Na terceira ronda da Taça de Portugal, uma competição que é obviamente um dos objetivos principais da temporada dos encarnados, José Mourinho garantia que não ia mexer muito ou proporcionar grandes surpresas no onze inicial — até porque era preciso preparar o grupo para a visita da próxima semana ao Newcastle, na Liga dos Campeões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Desp. Chaves-Benfica, 0-2 Terceira eliminatória da Taça de Portugal Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves Árbitro: David Silva (AF Porto) Desp. Chaves: Gudzulic, Zach Muscat, Bruno Rodrigues (Wellington Carvalho, 74′), Ricardo Alves (Tiago Simões, 45′), Carraça, Pedro Pinho, Ktatau, Kiko Pereira (Mamadou Tounkara, 74′), Paulo Victor (Gabi Rodrigues, 82′), Henrique Pereira (David Kusso, 60′), Uros Milovanovic Suplentes não utilizados: Vozinha, Tiago Almeida, Robyn Esajas, Roberto Treinador: Filipe Martins Benfica: Samuel Soares, Amar Dedic, António Silva, Tomás Araújo, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, João Rego (Schjelderup, 45′), Fredrik Aursnes (Ivan Lima, 90′), Sudakov (João Veloso, 90′), Lukebakio (Leandro Barreiro, 76′), Pavlidis (Ivanovic, 82′) Suplentes não utilizados: Trubin, Otamendi, Henrique Araújo, Leandro Santos Treinador: José Mourinho Golos: Pavlidis (8′ e 79′) Ação disciplinar: cartão amarelo a João Rego (29′), a Ricardo Alves (42′), a Bruno Rodrigues (68′), a Enzo Barrenechea (71′)

“Quem ficou trabalhou bem, quem foi chegando foi sendo integrado e nos últimos dois dias deu para trabalhar a especificidade do jogo. É o típico jogo de Taça de Portugal, com uma equipa de uma divisão inferior, mas não com um futebol inferior. Irá exigir de nós seriedade, a começar por mim, que tenho de ser capaz de a transmitir aos jogadores. Se ganharmos as coisas serão vistas com naturalidade, se perdermos não será assim. Temos vindo a melhorar com os jogos, já que não podemos fazê-lo com o treino. Já sei que vão perguntar se vou mudar a equipa e digo já que vou mudar muito pouco”, sublinhou, numa antevisão onde ainda teve tempo para referir que o Benfica tem “uma Taça a menos”, numa crítica subliminar à arbitragem da última final do Jamor contra o Sporting.

Assim, Mourinho cumpria o prometido e não empreendia qualquer revolução no onze inicial, lançando apenas Samuel Soares, Tomás Araújo e João Rego em detrimento de Trubin, Otamendi e Richard Ríos, sendo que o colombiano nem sequer aparecia na ficha de jogo. Do outro lado, num Desp. Chaves que ainda não tinha perdido na atual temporada e que já tinha ultrapassado o Paredes na segunda eliminatória, Filipe Martins tinha Uros Milovanovic como referência ofensiva.

????252 minutos o ????Benfica volta a marcar um golo. ????????Pavlidis apontou os 3 últimos golos das águias:

vs Chaves

vs Gil Vicente x2 pic.twitter.com/6fxpm2Wvy6 — Playmaker (@playmaker_PT) October 17, 2025

Num jogo onde não demorou a assumir alguma superioridade, o Benfica abriu o marcador ainda dentro dos dez minutos iniciais e praticamente no primeiro lance de perigo que criou. Pavlidis recebeu de Sudakov, posicionou-se à entrada da grande área e ligeiramente descaído na esquerda e atirou em jeito para marcar (8′), oferecendo uma vantagem confortável e muito embrionária aos encarnados.

O Desp. Chaves poderia ter empatado pouco depois, com um cabeceamento de Pedro Pinho que Samuel Soares encaixou na sequência de um cruzamento na direita (15′), mas a superioridade do Benfica ainda se estendeu durante mais alguns minutos. A equipa de José Mourinho tinha mais bola, não permitia grandes aventuras ao adversário e ia aproveitando claras desconcentrações da defesa contrária para criar alguns calafrios, como aconteceu no lance em que Lukebakio obrigou Gudzulic a uma defesa atenta (19′).

⏱️ 30 mins

???? Chaves 0 – 1 Benfica ???? ◉ Flavienses mais atrevidos nos últimos 10 minutos, liderando 5-3 em remates tentados, 3 deles enquadrados com a baliza de Samuel Soares#GDCSLB #TaçaDePortugal pic.twitter.com/XJpVH27Pak — GoalPoint (@_Goalpoint) October 17, 2025

A partir daí, porém, a lógica mudou. O Benfica entrou demasiado cedo numa espécie de modo-gestão que abriu a porta a uma confiança ainda por desbravar do Desp. Chaves: os flavienses subiram no terreno, começaram a ter mais tempo e espaço no meio-campo adversário e não tinham medo de testar Samuel Soares, com Pedro Pinho a rematar ainda de muito longe para uma intervenção apertada do guarda-redes português (26′).

A equipa de Filipe Martins ainda voltou a ficar muito perto de empatar, com Paulo Victor a atirar já na área e António Silva a desviar (38′), e antes disso Lukebakio ainda comprovou a ideia de que era o mais inconformado dos encarnados ao rematar novamente para mais uma defesa de Gudzulic (32′). Pelo meio, ficava a ideia de que Samuel Soares não estava na mais feliz das noites, soltando bolas que pareciam garantidas em situações aéreas e mostrando-se algo nervoso entre os postes. Ao intervalo, contudo, o Benfica estava a vencer o Desp. Chaves pela margem mínima.

⚽️ INTERVALO ????

???? Chaves 0 – 1 Benfica ???? ◉ Pavlidis ???????? abriu marcador cedo, com um belo golo, mas os flavienses já mostraram as "chaves", liderando em remates e igualando em Golos Esperados ◉ Aursnes ???????? (6.1) e Pedro Pinho ???????? (5.8) fecham o pódio de ratings da 1ª parte… pic.twitter.com/IcteR5IkGw — GoalPoint (@_Goalpoint) October 17, 2025

José Mourinho mexeu logo ao intervalo e tirou João Rego, que já tinha cartão amarelo, para lançar Schjelderup, enquanto que Filipe Martins trocou Ricardo Alves por Tiago Simões. A segunda parte começou a um ritmo baixo, sem que nenhuma das equipas conseguisse propriamente assumir algum ascendente ou chegar com perigo no último terço. Lukebakio desperdiçou uma situação em que ficou quase na cara de Gudzulic (50′), António Silva aliviou de cabeça um cruzamento perigoso na direita (52′) e pouco mais ia acontecendo.

Enzo Barrenechea deu um autêntico pontapé na monotonia ainda antes da hora de jogo, com um remate de fora de área que Gudzulic defendeu (56′), e as dinâmicas partiram ligeiramente e proporcionaram um contra-ataque muito rápido do Desp. Chaves onde Samuel Soares evitou em esforço o golo de Carraça (60′). Pavlidis poderia ter bisado logo a seguir, com um desvio na área que o guarda-redes flaviense encaixou (61′), e o encontro voltou a entrar numa toada mais parada sem que os encarnados tivessem qualquer capacidade para assumir uma obrigatória superioridade.

⏱️ 90 mins

???? Chaves 0 – 2 Benfica ???? ◉ Sudakov ???????? saiu aos 89 no topo dos passes progressivos, com 10 (mapa), tantos como Tomás Araújo (mas na posição do ucraniano é mais difícil)#GDCSLB #TaçaDePortugal pic.twitter.com/mC2GeppYNS — GoalPoint (@_Goalpoint) October 17, 2025

Já depois de Filipe Martins ter lançado David Kusso, Wellington Carvalho e Mamadou Tounkara, José Mourinho voltou a mexer e abdicou de Lukebakio para apostar no músculo de Leandro Barreiro. Enzo Barrenechea ficou muito perto de aumentar a vantagem logo a seguir, com um cabeceamento na área que Guzdulic defendeu (77′), mas o dono do golo era apenas um: à beira dos derradeiros dez minutos, Pavlidis recebeu de Sudakov à entrada da grande área, rodou e atirou certeiro para bisar e colocar um ponto final numa eliminatória que teimava em continuar em aberto (79′).

Ivan Lima ainda teve tempo para somar os primeiros minutos pela equipa principal dos encarnados, mas já nada mudou até ao fim. O Benfica venceu o Desp. Chaves e segue em frente na Taça de Portugal, sendo que já sabe que na próxima ronda defronta o Atlético ou o Felgueiras, mas sempre longe do Estádio da Luz. Numa exibição que foi do pálido ao cinzento, valeu a José Mourinho o abono de família do costume.