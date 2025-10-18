Está de regresso a Fórmula 1. Depois de uma pausa de duas semanas, o “grande circo” regressou aos Estados Unidos e aterrou em Austin, no Texas, onde o Circuito das Américas promete ser importante nas contas finais deste Campeonato. Ainda com uma palavra a dizer no que à revalidação do título diz respeito, Max Verstappen (Red Bull) entrou com tudo no Grande Prémio dos Estados Unidos e alcançou a pole position para a Sprint deste sábado, mesmo numa pista que, na teoria, favorece os McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio, ao passo que Nico Hülkenberg (Kick Sauber) surpreendeu e foi quarto classificado, resultado que perfaz a sua melhor qualificação na presente temporada e o seu primeiro top 10 numa Sprint.
“Foi uma boa qualificação. Em todos os segmentos estivemos muito próximos, a tentar acertar para quando contava, o que não é fácil, porque se usa o composto macio sem qualquer referência. Correu tudo bem, mas ainda espero que seja uma batalha dura amanhã [sábado] na Sprint. Acho que é exatamente isso que queremos ver. Estou entusiasmado para amanhã e feliz com o dia de hoje [sexta-feira]. O vento estava inconstante, com rajadas fortes. A pista também é muito irregular, pelo que os carros podem facilmente pregar-nos partidas a alta velocidade. Numa qualificação como esta, tens de deixar algumas margens aqui e ali, mas para nós este foi um dia muito bom. Vamos tentar apenas fazer um bom arranque. A primeira curva também é ampla e espero que tenhamos um bom ritmo na corrida, mas vamos descobrir amanhã”, partilhou o neerlandês depois da qualificação para a corrida deste sábado.
Let's take a look at our #F1Sprint grid for tomorrow! ????????
Our top three in the championship will line-up in the first three places ????#F1 #USGP pic.twitter.com/FB4GW4G1ZH
— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
A Sprint arrancou a todo o gás, com Verstappen a conseguir segurar a primeira posição e, atrás de si, Norris e Piastri a tocarem-se na primeira curva. Os dois McLaren acabaram por abandonar a corrida, juntamente com Fernando Alonso (Aston Martin), que foi parar a uma escapatória, na sequência do incidente no arranque, que também envolveu Hülkenberg. O safety car foi chamado a intervir e, depois de sair, o neerlandês segurou a liderança perante o ataque de George Russell (Mercedes). Já com Carlos Sainz (Williams) a mais de dois segundos da frente, o Red Bull e o Mercedes continuaram numa grande batalha, com vantagem para o campeão do mundo, que conseguiu travar as ofensivas do britânico. Atrás foi a vez dos Ferrari entrarem na discussão, com vantagem para Lewis Hamilton sobre Charles Leclerc.
LAP 1/19
What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! ????#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ
— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Com Max Verstappen a rubricar as voltas mais rápidas, a vantagem começou a abrir e chegou aos 2,5 segundos a cinco voltas do fim, numa altura em que Sainz começou a ser apertado por Hamilton, que aproveitou o DRS para se aproximar. O espanhol voltou a acelerar e deixou o antigo campeão do mundo para trás, de vez. Na volta 16, Lance Stroll (Aston Martin) e Esteban Ocon (Haas) envolveram-se num acidente na primeira curva, devido a um erro do canadiano, e também disseram adeus à corrida. Devido a esse incidente, o safety car voltou a ter de entrar em pista e acabou por não sair, com os pilotos a terminarem atrás de si. Max Verstappen acabou por sorrir, conquistando a vitória à frente de George Russell, com Carlos Sainz a completar o pódio.
MAX VERSTAPPEN WINS THE AUSTIN SPRINT! ????????
The Dutchman wins a dramatic race! ????????#F1Sprint #USGP @Gatorade pic.twitter.com/SZ3eu4R5Ma
— Formula 1 (@F1) October 18, 2025