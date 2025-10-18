Acontece com as grandes marcas, com as grandes empresas, com as grandes instituições — e, pelos vistos, também acontece com os grandes atletas. Cristiano Ronaldo nunca tem um dia aborrecido ou de slow news e, já depois de ter sido distinguido com o estatuto de primeiro jogador de futebol a tornar-se multimilionário, foi nos últimos dias o protagonista de uma das histórias recentes mais caricatas.

Enquanto estava na Seleção Nacional, onde marcou mais dois golos no duplo compromisso contra Irlanda e Hungria, o jogador português viu um antigo colega recordar um episódio que nunca tinha sido revelado. Gianluca Frabotta, lateral-esquerdo italiano que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo na Juventus, deu uma entrevista ao jornal Corriere della Sera e não teve grandes pruridos na hora de tentar ilustrar a vontade do avançado.

The Knights have arrived ???? pic.twitter.com/loAAqcC6FE — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 18, 2025

“É um exemplo do dia a dia. Um dos gestos que teve ficou-me na memória. Durante um treino tático, o Maurizio Sarri estava a mostrar-lhe os movimentos que ele devia fazer nas jogadas ensaiadas e o Cristiano estava um pouco irritado. Ele era diferente, não precisava de instruções, conseguia sentir onde a bola ia cair. Para fazer o Sarri entender, arrancou um bocado de relva, mastigou-a e cheirou-a e disse ‘gosto de entender o campo, de entender para onde vai a bola'”, contou Frabotta, que está atualmente no Cesena da Serie B de Itália.

Ora, era neste contexto que o Al Nassr voltava este sábado à competição depois da interrupção para os compromissos das seleções nacionais. Contra o Al Fateh de José Gomes, que está em zona de despromoção na Arábia Saudita e ainda não venceu na atual temporada, Jorge Jesus lançava Cristiano Ronaldo e João Félix no ataque, para além de Sadio Mané e Kingsley Coman, enquanto que o outro treinador português tinha o ex-V. Guimarães Jorge Fernandes no eixo defensivo.

Em Riade, o Al Nassr abriu o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial e através de João Félix: o internacional português recebeu à entrada da grande área e descaído na esquerda e atirou um remate perfeito, em jeito, para bater Amin Bukhari e ainda aproveitar para festejar a apontar para a coxa como Cristiano Ronaldo tantas vezes fez (11′). Jorge Jesus ainda foi forçado a tirar Brozovic por lesão, Ronaldo acertou no poste nos descontos (45+1′), mas o Al Nassr foi mesmo para o intervalo a vencer o Al Fateh pela margem mínima.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e a verdade é que o Al Fateh não precisou de dez minutos para empatar: Al Zubaidi foi lançado em velocidade nas costas da defesa, rematou para uma defesa apertada de Nawaf Alaqidi e Sofiane Bendebka, na recarga, não falhou (54′). Logo a seguir, no espaço de poucos minutos, Cristiano Ronaldo mostrou o porquê de continuar a ser protagonista.

O capitão da Seleção Nacional começou por falhar uma grande penalidade, permitindo a defesa Amin Bukhari e desperdiçando mais um penálti depois de também ter falhado ao serviço da Seleção Nacional e contra a Irlanda (60′), mas na sequência do lance marcou um golo brutal com um pontapé em jeito a partir da esquerda e ainda de fora de área (60′). Tirou a camisola, pôs o estádio ao rubro e lembrou que a responsabilidade de recuperar a vantagem era mesmo dele.

João Félix bisou pouco depois, ao finalizar um lance individual em que passou por dois adversários já dentro da grande área (68′), Coman dilatou o resultado à beira do derradeiro quarto de hora (75′) e o internacional português ainda foi a tempo de carimbar o hat-trick numa recarga (80′). No fim, o Al Nassr goleou o Al Fateh, somou a quinta vitória em cinco jornadas e segurou a liderança isolada do Campeonato com mais quatro pontos do que o Al Hilal.