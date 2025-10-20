A ponte Eiffel em Viana do Castelo vai estar cortada ao trânsito, das 23h00 até às 06h00, até 19 de dezembro, para instalação das barreiras de proteção à catenária da Linha do Minho.

“Os condicionamentos serão aplicados apenas em dias úteis. Durante este período, o tráfego será desviado pela ponte Nova, na A28 [Autoestrada 28], com sinalização nos dois sentidos da Estrada Nacional (EN) 13. O condicionamento e o respetivo desvio estarão devidamente sinalizados no local e contarão com o acompanhamento da PSP“, realça a Infraestruturas de Portugal (IP), em comunicado, especificando que o corte de trânsito tem início esta segunda-feira.

A IP refere que a intervenção, “com um investimento de cerca de 580 mil euros, tem como objetivo reforçar as condições de segurança para a circulação pedonal sobre o tabuleiro rodoviário da ponte Eiffel, que atravessa o rio Lima.

As “soluções a implementar foram desenvolvidas tendo em conta as particularidades de cada situação identificada e de acordo com as recomendações da então Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no que respeita às dimensões, materiais, fixações e ao impacto visual dos painéis de proteção”.

Segundo a IP, o objetivo é assegurar que a estética e a perceção da ponte Eiffel e respetivos acessos não sejam comprometidas pela instalação destes elementos.

A colocação das barreiras de proteção da catenária, durante a empreitada de modernização e eletrificação da Linha do Minho, era reclamada há muito pela Câmara de Viana do Castelo pelo facto de “a catenária estar muito próxima do passeio, pondo em risco a segurança dos peões”.

Além da população local, a ponte é atravessada todos os dias por muitos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha.

A ponte tem 645 metros de comprimento, é composta por dois tabuleiros metálicos, sendo o superior rodoviário, para trânsito automóvel e pedestre, e o inferior ferroviário.

Inaugurada em 1878, a ponte metálica sobre o rio Lima foi desenhada pela casa Eiffel de Paris e substituiu a ponte em madeira que ligava o então terreiro de São Bento à margem esquerda do rio Lima, junto à capela de São Lourenço, na freguesia de Darque.