Carminho entre convidados de novo disco de Rosalía "Lux"

De acordo com comunicado divulgado esta terça-feira pela Sony Music, “o álbum foi gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason e conta com vozes femininas como Carminho, Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, a Escolania de Montserrat, a Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor”.

Dividido em quatro movimentos, Lux tem 18 temas, de acordo com a lista divulgada, que não identifica em que canção participa cada convidado.

Rosalía, de 33 anos, lançou em 2022 o seu álbum anterior, de nome Motomami, que lhe deu o Grammy para Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo, prémio que já tinha conquistado com o disco de estreia, El Mal Querer, em 2019.

A fadista Carminho lançou recentemente o disco Vou Morrer de Amor ou Resistir e atua por estes dias nos Estados Unidos da América, onde começou uma digressão de seis datas no dia 16.

Esta terça-feira, a cantora portuguesa atua em Nova Iorque, na quarta-feira em Chicago, na sexta-feira em Danbury, antes de terminar a sequência de concertos em Filadélfia, no dia 27.