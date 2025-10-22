A Aerogare Civil das Lajes, nos Açores, sofreu esta quarta-feira uma inundação, na sequência do rebentamento de um tubo de escoamento de águas, mas a situação já foi resolvida e não afetou a operação, segundo o diretor da infraestrutura.

“Foi apenas o rebentar de um tubo. Não afetou a operação, não houve nenhum voo atrasado. No prazo de uma hora e meia, duas, a situação estava normalizada e o aeroporto já está a funcionar normalmente, sem transtornos”, adiantou, em declarações à Lusa, o diretor da aerogare, Vítor Pereira.

Segundo Vítor Pereira, “um tubo de escoamento de águas pluviais rebentou”, devido à chuva que assolou a Praia da Vitória, na ilha Terceira, e que provocou também inundações em algumas vias. “O tubo não aguentou, mas nós atuámos logo no imediato e a situação foi minimizada, não afetou voos, não afetou a operação”, reforçou.

O diretor da aerogare disse que a origem do problema foi identificada pelos funcionários e “a água que era escoada por aquele tubo foi desviada para outro tubo no imediato”. “A quantidade de água que caiu foi considerável e começou a inundar aquela zona. Também caiu alguma no primeiro piso, mas não naquela quantidade”, revelou.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) já tinha relevado o registo de três inundações na ilha Terceira, incluindo uma numa estrutura no concelho da Praia da Vitória.

Em Angra do Heroísmo ocorreu uma inundação numa habitação, sem necessidade de realojamento, e na Praia da Vitória verificou-se ainda uma inundação numa via.

Na ilha de São Jorge, registou-se uma inundação no acesso à Fajã dos Cubres, “no mesmo local da ocorrência registada no dia 08 de outubro”. “Neste momento, a estrada encontra-se obstruída. Não há população em perigo. O Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta encontra-se no local [a] coordenar as operações necessárias”, adiantou o SRPCBA.

As nove ilhas dos Açores estão esta quarta-feira sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, devido às previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O aviso amarelo é válido até às 06h00 de quinta-feira.

Este aviso é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.