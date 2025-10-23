O Festival de Banda Desenhada AmadoraBD, que começa esta quinta-feira, alargou as sessões de autógrafos com autores convidados e criou a “Hora da BD”, para atrair mais visitantes fora dos fins de semana.

O AmadoraBD, organizado pela Câmara Municipal da Amadora, cumpre a 36.ª edição com o núcleo central situado novamente no Parque da Liberdade, onde estão montadas a maioria das exposições, sessões de autógrafos, lançamentos editoriais e a zona comercial.

Este ano, a organização quis alargar alguma da programação complementar aos dias úteis, para tentar aliviar o fluxo de visitantes aos fins de semana, sempre os mais concorridos, tanto em entradas como em autores e livreiros no espaço comercial. “Alargámos as sessões de autógrafos, na sexta-feira ao fim do dia com os autores internacionais e nacionais. Achamos que é uma estratégia para que as pessoas adiram ao festival e nos visitem ao final do dia”, explicou esta quinta-feira à Lusa a diretora do AmadoraBD, Catarina Valente.

Outra das novidades é a criação da “Hora BD”, que oferece descontos adicionais de 15% na compra de banda desenhada apenas de segunda a quinta-feira ao final da tarde, entre as 18h00 e as 20h00.

Sobre a programação, o AmadoraBD mantém o modelo de edições anteriores, de “aliar as novidades e as novas edições com os clássicos da banda desenhada”, com exposições retrospetivas e outras assentes em álbuns publicados ao longo dos últimos meses, disse Catarina Valente.

A diretora do festival destacou a retrospetiva dedicada aos premiados irmãos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá, que vão estar presentes na Amadora. A exposição apresenta originais de obras como Mesa para dois, Daytripper ou Dois irmãos.

Outra retrospetiva é dedicada ao autor português Luís Louro, a celebrar 40 anos de carreira e que, pela primeira vez, expõe esboços e desenhos de praticamente todos os álbuns criados, como contou à Lusa. É possível ver os esboços de livros como O Corvo, da série Jim del Monaco, Alice e o mais recente Filhos de Baba Yaga.

“Têm oportunidade de ver o outro lado do espelho. […] O traço não mudou, evoluiu. Tenho uma assinatura no meu trabalho, não preciso de assinar porque as pessoas reconhecem o meu traço. Essa evolução deixa-me satisfeito. Se as pessoas não notassem diferença, mais valia pendurar os pincéis”, disse.

O AmadoraBD vai ainda assinalar outras efemérides, como os 85 anos de The Spirit, com uma exposição de originais do autor norte-americano Will Eisner (1917-2005), cuja “genialidade transcendeu muitas das convenções da época, explorando o potencial artístico e narrativo dos comics“, refere o festival.

Ao entrar no núcleo central do AmadoraBD, no Parque da Liberdade, o visitante é imediatamente acolhido por personagens como Super-Homem, Batman ou Mulher-Maravilha, que compõem a exposição dos 65 anos da Liga da Justiça. A propósito desta exposição, no AmadoraBD vão estar os autores Miguel Mendonça (Portugal), Maria Laura Sanapo (Itália) e Kevin Maguire (Estados Unidos).

Destaque ainda para as exposições com pranchas originais dos álbuns O abismo do esquecimento, de Paco Roca e Rodrigo Terrasa, Radium Girls, de Cyrielle Evrard, e Corpo de Cristo, de Bea Lema, estando prevista a presença destas duas autoras no festival.

O AmadoraBD também acontece fora do núcleo central no Parque da Liberdade, com duas retrospetivas do trabalho visual de Alice Geirinhas e de Dinis Conefrey na Galeria Municipal Artur Bual e com uma exposição de Filipa Beleza na Bedeteca Municipal.

No domingo serão anunciados os vencedores dos prémios anuais de BD atribuídos pelo festival.

Mantendo-se este modelo de organização há vários anos, Catarina Valente disse que “independentemente da conjuntura política e social, o festival tornou-se uma aposta da cidade e da própria comunidade, que reivindica o festival como seu”. O festival AmadoraBD termina a 2 de novembro.