A mulher que na passada segunda-feira, 20 de outubro, deixou o filho recém-nascido à porta do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, já tinha entregado outro filho para a adoção há um ano, avança o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, há um ano a mulher vivia e trabalhava em Sines, e terá ido ao Hospital de Beja para ter o bebé. Ainda terá acompanhado o filho nos primeiros dias, mas depois terá deixado o recém-nascido para ser entregue para a adoção.

A mulher, de nacionalidade brasileira, mudou-se há poucas semanas para Leiria, onde vive num quarto de um apartamento na periferia da cidade. Na passada segunda-feira, pelas quatro da manhã, deixou um recém-nascido à porta dos sapadores de Leiria. O bebé, um menino, estava dentro de um saco de compras com fraldas e leite, e foi encontrado por um bombeiro de serviço junto à central de comunicações, revelou fonte oficial da PSP ao Observador. O recém-nascido foi depois levado pelos bombeiros para o Hospital de Leiria, onde se percebeu que teria cerca de 24 horas de vida, estando “estável e a receber tratamento médico”.

A mãe, de 27 anos, foi identificada pela PSP poucas horas depois e constituída arguida por um crime de exposição e abandono. De acordo com o CM a mulher ainda visitou o bebé no Hospital esta semana. O menino foi entregue pela Segurança Social a uma família de acolhimento.