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Em condições normais, este seria mais um dia para Rui Costa. Um dia “normal”. No entanto, e dentro dessa normalidade, este sábado foi tudo menos normal para o atual presidente do Benfica. Porquê? Porque, antes de juntar-se à equipa no Seixal antes do encontro para o Campeonato, o ex-número 10 foi um dos milhares de sócios que esperaram pouco depois das 8h30 na fila para votar no Pavilhão da Luz. A possibilidade de os candidatos poderem entrar por uma outra porta evitando a espera ainda foi pensada, a recusa de algumas das listas acabou por abortar a ideia e foi assim que o líder dos encarnados foi percorrendo toda a fila.

De fato sem gravata, mãos nos bolsos e um andar descontraído, Rui Costa foi ouvindo o apoio de alguns dos associados com quem se cruzava, sorriu para todas essas interpelações mas fechou a cara na última parte da gincana entre baias até chegar à entrada do Pavilhão número 2 da Luz, num momento aproveitado para falar com toda a imprensa enquanto a família, entre mulher, um dos filhos e pais, foram entrando para votar.

Estou feliz. É um dia muito importante para a vida do Benfica. Estou feliz e confiante mas já o estava desde o princípio. Feliz pelo Benfica porque é um dia muito importante, bonito e que corra tudo bem e dentro da democracia. Se convenci os sócios? Foi muito positivo. Agora vai-se ver…”, começou por referir Rui Costa, que exerceu o direito de voto pouco depois das 9h.

“Fiz a campanha que considerei ser necessária. Tentei ser igual a mim próprio, agora é esperar pela votação. Estou feliz. Reação dos sócios? Muito boa. No meio dos benfiquistas estou sempre bem. Que corra tudo dentro da normalidade e com o respeito devido que o clube merece. E que o Benfica ganhe ao Arouca. Segunda volta? Vamos ver. Não é o que me está a preocupar neste momento. Os sócios irão ditar isso. Tanta participação mostra a grandeza do Benfica”, apontou, dizendo que não tem qualquer discurso preparado “nem de vitória, nem de derrota”: “Tenho a votação para depois me ocupar com o jogo do Arouca”.

“É um dia grande para o Benfica. Um dia de muita história, estou muito feliz. O recorde de votantes vai ser batido, de certeza. É um dia grande, é um dia à Benfica”, rematou depois em declarações à BTV, antes de deixar o Pavilhão e seguir para o Seixal, onde ficará até perto da hora do encontro com a equipa.