Os rumores multiplicam-se há meses, mas desta vez é mesmo oficial: Katy Perry e Justin Trudeau estão juntos e assumiram a relação publicamente, aparecendo de mãos dadas para celebrar o aniversário da cantora, que fez 41 anos este sábado.

Ao sair de um espetáculo de cabaret cuja saída estava rodeada por fotógrafos, Katy Perry deu a mão ao ex-primeiro-ministro do Canadá enquanto se dirigiam ao carro que os esperava, confirmando assim a relação, entre sorrisos e cumprimentos a quem os esperava à porta.

A TMZ captou o vídeo, que mostra o momento em que Perry, que já tem presença confirmada na edição de 2026 do Rock in Rio Lisboa, recebe uma rosa da mão de uma fã, sempre ladeada por Trudeau, que sorri e se encaminha com a estrela norte-americana para o carro.

A TMZ já tinha publicado, este mês, fotografias da cantora e do antigo primeiro-ministro a trocarem beijos no iate de Perry, num passeio pela costa da Califórnia. Os primeiros rumores de que teria surgido um romance entre os dois surgiram em julho, quando foram vistos a jantar em Montreal, no Canadá, e depois quando Trudeau foi assistir a um concerto da cantora na mesma cidade.

Trudeau divorciou-se da mulher, Sophie Gregóire, com quem teve três filhos, em agosto de 2023, quando ainda era chefe do governo canadiano. Já Perry separou-se do ator Orlando Bloom, de quem estava noiva, em junho deste ano.