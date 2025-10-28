O treinador José Mourinho afirmou esta terça-feira que o Benfica não pretende facilitar na receção ao Tondela, para os quartos de final da Taça da Liga de futebol, apesar de promover algumas alterações no onze inicial.

“Não queremos facilitar. Queremos ir à “final four” e temos este passo, no nosso estádio. Ganhámos — e bem — no último jogo, queremos tentar dar continuidade e ganhar o jogo. Bem sei que teremos um jogo muito difícil e importante no sábado, em Guimarães, mas preparámo-nos hoje com um bom treino para tentar estar a um bom nível e poder ganhar”, frisou, em conferência de imprensa de antevisão.

Questionado sobre possíveis mexidas na equipa titular, José Mourinho foi claro ao expressar que vai fazer “três ou quatro alterações”, numa competição que “não é para brincar”, por ser a única em Portugal que não conquistou e, por isso, respeita.

“É a única competição em Portugal que nunca ganhei, pode ser que eu consiga. A partir do momento em que o Benfica entra numa competição, tem de respeitá-la ao máximo. É a essência do Benfica. Mesmo nos jogos particulares, não podemos fazer ‘borrada’. A Taça da Liga não é para brincar. Tenho de fazer descansar alguns jogadores. Vou respeitar a competição, mas também outras que são, obviamente, mais importantes. Vou fazer três ou quatro alterações”, sublinhou José Mourinho.

Dentro dessas possíveis alterações na equipa, o técnico setubalense revelou que “é muito possível” que o lateral-esquerdo Rafael Obrador vá ter minutos no duelo, no qual o capitão Nicolás Otamendi irá manter o seu estatuto no centro da defesa.

“Nos jogadores de futebol, uma coisa é a idade real e outra é o que nós vemos em campo. Há jovens de 20 anos que são jogadores velhos e há velhos de 38 ou de 40 que são jovens. O Otamendi é jovem. Perguntei-lhe muito objetivamente: temos Guimarães e Leverkusen, o que fazemos amanhã? Ele disse-me que temos esses e o Tondela. Joga, ele é um jogador importantíssimo para nós”, vincou o treinador.

Sobre as eleições aos órgãos sociais do clube, que decorreram no sábado e terão segunda volta a 8 de novembro, Mourinho assumiu o “impacto extraordinário”, mas sem encontrar uma correlação entre o ato eleitoral e os resultados negativos.

“As eleições sentem-se há tanto tempo, há meses. Ainda antes de eu chegar, já se sentia. Obviamente que se intensificou neste último mês, mas é uma coisa que os jogadores se foram habituando, a fazer o seu trabalho um bocadinho isolados de algum contexto que pudesse prejudicar. Não prejudicou e não considero que haja nenhuma relação entre os resultados negativos e o período eleitoral”, considerou.

O Benfica, terceiro colocado na I Liga, recebe o Tondela, 17.º e penúltimo, a partir das 20h45 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, para os quartos de final da Taça da Liga de futebol, arbitrado por Carlos Macedo, da associação de Braga.