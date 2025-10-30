O presidente da Câmara da Horta, na ilha do Faial, Açores, pediu esta quarta-feira esclarecimentos ao conselho de administração da empresa pública Portos dos Açores, sobre o cancelamento da escala do navio de cruzeiro Artania no porto local.

“Na base desta exigência está a falta de rebocador no porto da Horta, que tem sido utilizado noutros portos da região, o que condiciona o adequado desenvolvimento das operações na infraestrutura portuária, e, ainda ontem (terça-feira), impossibilitou o navio Artania de atracar na ilha do Faial”, referiu a autarquia em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O presidente do município, Carlos Ferreira, citado na nota, afirma que “estas situações condicionam fortemente a operacionalidade do porto, penalizam toda a economia da ilha e prejudicam seriamente a imagem do Faial, enquanto destino turístico de excelência”.

Assim, o autarca exige “esclarecimentos urgentes” à Portos dos Açores, empresa que gere os portos açorianos, sobre a situação.

Carlos Ferreira também pede a adoção de “medidas eficazes”, para que o porto da Horta “continue a assumir-se como uma infraestrutura fundamental na região, acrescentando às suas condições naturais privilegiadas, os equipamentos necessários para o seu cabal funcionamento”.

A Portos dos Açores publicou, na segunda-feira, um comunicado nas redes sociais a informar que, entre aquele dia e o desta quarta-feira, três navios de cruzeiro distintos iriam visitar portos açorianos, “ligando as ilhas de São Miguel, Terceira e Faial”.

“O Artania, da Phoenix Reisen, está a realizar um itinerário de 18 noites, denominado ‘Kurs auf Portugals Inseln und ins Mittelmeer’, e será o único a visitar as três ilhas: chegou hoje, dia 27, a Ponta Delgada, deve visitar a Horta amanhã e termina na Praia da Vitória a 29 de outubro”, indicava a empresa.

E acrescentava: “Construído em 1984 pelo estaleiro Wärtsilä, em Helsínquia (Finlândia), o antigo Royal Princess, batizado pela Princesa Diana de Gales, apresenta 231 metros de comprimento e cerca de 44 mil toneladas de arqueação bruta. Visita-nos com 1.053 passageiros e 513 tripulantes”.

Sobre o Europa 2, da Hapag-Lloyd Cruises, explicou tratar-se de “um dos mais categorizados navios da atualidade, que realiza o itinerário de 12 dias Perfect Portugal”, levando a bordo 464 passageiros e 370 tripulantes.

Por fim, referiu que o Queen Victoria, da Cunard Line, visitava Praia da Vitória (Terceira) e Ponta Delgada (São Miguel) “no itinerário de 12 dias designado Azores & Madeira”, com 1.924 passageiros e 1.007 tripulantes.