A diretora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Hospitalares da Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga, Paula Felgueiras, pediu a renúncia de funções, invocando motivos de natureza pessoal e familiar, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a ULS acrescenta que o pedido foi aceite e “remetido à consideração superior”.

Até à nova nomeação de novo diretor clínico, “todos os assuntos relacionados com aquela área deverão ser articulados com a diretora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Primários, Aldara Braga”.

Os adjuntos da Direção Clínica para a Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares mantêm-se em funções.

Paula Felgueiras foi, entretanto, nomeada diretora do Serviço de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, segundo despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

“Neste sentido, o conselho de administração expressa o seu agradecimento pelo contributo prestado à ULS Braga e formula votos de sucesso no desempenho das suas novas funções”, remata o comunicado.