A banda portuguesa Moonspell vai cumprir a sua habitual celebração de Halloween na sexta-feira, desta vez no Lisboa ao Vivo (LAV), com os suecos Dark Tranquility e os também portugueses Sinistro.

No concerto, que não aconteceu em 2024 por estarem em digressão, os Moonspell vão assinalar os 30 anos do disco Wolfheart tocando-o na íntegra. Já depois das 00h00, vai haver um DJ set de Weirdboy, uma performance aérea com fogo de Tatsh e uma DJ Battle entre os vocalistas de Moonspell e Dark Tranquility, Fernando Ribeiro e Mikael Stanne, respetivamente.

Os Moonspell celebraram os 30 anos de carreira em 2022, com uma digressão internacional que culminou com duas atuações nos coliseus do Porto e Lisboa. “Corria o ano de 1992 quando os Morbid God se transformaram nos Moonspell. Em 2022 cumprem 30 anos de uma carreira fulgurante: são, não só, o top of mind do Heavy Metal nacional, mas também os autores das páginas mais célebres do capítulo português na História mundial do Heavy Metal” indicava um comunicado divulgado em 2021 sobre os 30 anos do grupo, que recordava o meio milhão de discos vendidos pela banda.

Desde os anos 1990, os Moonspell são presença recorrente nos cartazes dos principais festivais do género a nível internacional e protagonizam digressões que vão da Europa às Américas.