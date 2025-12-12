O realizador alemão Wim Wenders vai presidir ao júri do Festival Internacional de Cinema de Berlim, previsto para fevereiro, na Alemanha, revelou esta sexta-feira a organização.

Wim Wenders, 80 anos, é um dos mais conhecidos nomes do Novo Cinema Alemão, com seis décadas de carreira que ajudaram a moldar “uma nova linguagem cinematográfica e redefiniram a imagem do cinema alemão“, elogiou a Berlinale em comunicado.

O cineasta tem uma relação próxima com o festival de Berlim, onde apresentou vários filmes, teve uma retrospetiva, recebeu o Urso de Ouro de Honra em 2015 e apoiou o lançamento da iniciativa “Berlinale Talents”, para novos autores.

A angústia do guarda-redes no momento do penalty (1972), Alice nas cidades (1974), O amigo americano (1977), Paris, Texas (1984), As asas do desejo (1987), os documentários Buena Vista Social Club (1999), Pina (2011) e O sal da terra (2014) são alguns dos filmes assinados por Wim Wenders, que se juntam ao recente Dias Perfeitos (2024).

Produtor, fotógrafo, argumentista, Wim Wenders rodou em Portugal os filmes O estado das coisas (1982), Lisbon Story — Viagem a Lisboa (1994), com a participação dos Madredeus e Manoel de Oliveira, e algumas cenas de Até ao fim do mundo (1991).

Em Portugal, onde também já teve o seu cinema em retrospetiva, Wim Wenders expôs igualmente trabalhos de fotografia, em 1987, nos Encontros de Fotografia de Coimbra, e em 2015, em Lisboa, a convite do Festival de Cinema LEFFEST.

A 76.ª edição do Festival de Cinema de Berlim está marcada de 12 a 22 de fevereiro, sendo a programação apresentada a 20 de janeiro.