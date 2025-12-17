A Academia de Artes Cinematográficas dos Estados Unidos divulgou esta terça-feira as listas dos filmes finalistas às nomeações para os Óscares em várias categorias, entre as quais a de melhor filme internacional. Na pré-seleção divulgada consta o brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, candidato pelo Brasil. Fica de fora a longa-metragem Banzo, de Margarida Cardoso, que era o candidato de Portugal escolhido pela Academia Portuguesa de Cinema.

São então pré-nomeados à categoria de melhor filme internacional filmes de 15 países: da Argentina (Belén), do Brasil (O Agente Secreto —​ ainda nas salas de cinema portuguesas), de França (Foi só um Acidente, do iraniano Jafar Panahi, mas com produção maioritária francesa, também ainda em salas pelo país), da Alemanha (Sound of Falling, que esteve no festival LEFFEST), da Índia (Homebound), do Iraque (The President’s Cake, que também passou pelo festival LEFFEST e deverá chegar aos cinemas em 2026), do Japão (Kokuho), da Jordânia (All That’s Left of You), da Noruega (Sentimental Value, com estreia em Portugal a 29 de janeiro), da Palestina (Palestine 36), da Coreia do Sul (No Other Choice), da Espanha (Sirât), da Suíça (Late Shift), de Taiwan (Left-Handed Girl) e da Tunísia (The Voice of Hind Rajab, que passou pelo LEFFEST e que também deverá chegar às salas portuguesas nos primeiros meses de 2026).

O anúncio final dos nomeados acontece a 22 de janeiro de 2026 e a cerimónia da 98.ª edição dos Óscares está marcada para 15 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.