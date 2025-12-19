Com o ano a chegar ao fim, como prenda de Natal, a CaixaForum+, da Fundação ”la Caixa” com o apoio do BPI, disponibiliza novos conteúdos, para ver entre uma trinca numa rabana, e outra, numa filhós. São vários os conteúdos disponibilizados que pode ver pela primeira vez ou rever, para avivar a memória, em tempo de época festiva, quer seja sozinho ou em família.

Vai querer perder?

Os painéis de Almada Negreiros

Graça Castanheira dirigiu a série documental “Os painéis de Almada Negreiros”, dedicada à restauração das pinturas murais das estações marítimas de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos (em Lisboa). E, este mês, a CaixaForum+ estreou este conteúdo sobre a maior obra da pintura mural do país na época, e uma das maiores da Europa. Conheça mais sobre elas e sobre um dos artistas mais completos e influentes da cultura portuguesa do século XX: José de Almada Negreiros.

Combater o estigma do VIH/SIDA

Dezembro é tempo de reflexão, em que muitas vezes somos mais compreensivos e próximos para com e dos outros. Por isso, nada melhor do que ver RED. Um documentário que entrelaça testemunhos de pessoas com VIH e relatos da comunidade científica, com o intuito de derrubar medos e conceitos errados, que ainda persistem na sociedade, sobre as pessoas com esta condição. Em RED, os realizadores Alejandro Marín, Carmen Menéndez e Pol Mansachs convidam a conhecer a história de pessoas que viveram com os primeiros casos de VIH no mundo, assim como de quem cuidou delas.

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Uma história tão misteriosa quanto as sombras do próprio artista

Richard Hambleton, um dos fundadores da arte urbana (juntamente com Keith Haring e Jean-Michael Basquiat), ficou conhecido como “o homem das sombras”, devido às silhuetas que pintou a giz nos recantos da baixa de Manhattan e com as suas pinturas de sombras que representavam um ‘shadowman’ nos corredores mais escuros da cidade. Duas décadas depois da sua morte, o realizador Oren Jacoby dedica o seu documentário “Shadowman” ao artista, mostrando uma nova forma do seu processo artístico e vital, assim como de gerar novas leituras críticas da sua prática.

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Concerto de natal

E antes do Natal de 2025, o concerto de Natal de 2023, na catedral de Santo Estêvão, em Viena, pela Wiener Symphoniker, sob a batuta da francesa Marie Jacquot. O concerto, gravado por Jakob Pitzer, é composto por obras de Johann Sebastian Bach, Leopold Mozart, Piotr Ilitch Chaikovski, Giacomo Puccini ou Andrew Lloyd Webber, com peças para solistas e coro, e, claro, com clássicos de Natal. A soprano egípcia Fatma Said, o tenor eslovaco Pavol Breslik e o Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde fazem parte deste concerto.

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