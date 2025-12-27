O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou neste sábado sob aviso amarelo as nove ilhas dos Açores devido à previsão de “precipitação por vezes forte” a partir da madrugada.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo vai vigorar entre as 23h00 locais de sábado (00h00 em Lisboa) e as 17h00 locais de domingo.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o IPMA emitiu aviso amarelo entre as 05h00 locais de domingo e as 05h00 locais de segunda-feira.

No grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) o aviso amarelo vai vigorar entre as 02h00 locais e as 20h00 locais de domingo.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou “perigo potencial” devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.