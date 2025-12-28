O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos amarelos para as ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores devido à previsão de chuva “por vezes forte” e vento.

O IPMA já tinha emitido avisos amarelos para as nove ilhas dos Açores, tendo em conta as previsões de chuva por vezes forte.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), mantém-se o aviso amarelo até às 17:00 locais deste domingo.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo, por causa da chuva que poderá ser forte, estava ativo até às 05:00 locais de segunda-feira, mas foi estendido até às 08:00 locais de segunda-feira.

Para as ilhas de São Miguel e Terceira foi também emitido aviso amarelo, devido às previsões de vento (direção de sueste), até às 23:00 locais deste domingo.

No grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) o aviso amarelo, de “precipitação por vezes forte” estava em vigor até às 20:00 locais deste domingo, mas foi alargado até às 05:00 locais de segunda-feira.

As cinco ilhas do grupo Central do arquipélago açoriano estão também sob aviso amarelo, devido ao vento direção de sueste, rodando para leste, até às 23:00 locais deste domingo.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou “perigo potencial” devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.