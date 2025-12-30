O lado oculto da Alta-Costura, gémeos em competição e miúdos abandonados pelo sistema: cinco espetáculos para ver em janeiro

Num palco tornado atelier de costura, a encenadora que se estreou em Portugal com Saigão entrelaça histórias de vida com exigências profissionais, revelando como a beleza extrema é muitas vezes sustentada por dor, exaustão e silêncio. Criada para o Festival de Avignon em 2024 chega a Lisboa em duas récitas únicas no Centro Cultural de Belém.

“Class Enemy”, de Nigel Williams, encenação de Manuel Tur

Teatro Carlos Alberto, Porto (22 a 31 de janeiro)

Class Enemy, do britânico Nigel Williams, foi escrita no final dos anos 70, mas continua tão atual como no dia em que se estreou. Decorre ao longo de um dia, numa escola. Depois de terem aterrorizado uma professora, seis rapazes aguardam a chegada da vítima (vulgo, professor) seguinte. Nesse interregno revelam-se as realidades familiares destes jovens com vidas marcadas pela pobreza e violência. Terão sido eles a escolher afastar-se da escola ou será o próprio sistema educativo que os empurra para fora?