O Teatro Municipal de Bragança teve uma taxa de ocupação de quase 89%, em 2025, com cerca de 100 espetáculos e mais de 20 mil espectadores, adiantou, esta sexta-feira, o diretor da sala de espectáculos, na apresentação da agenda cultural.

“Tivemos 103 espetáculos, com 130 sessões, a taxa de ocupação de sala é quase de 89%, 88,9%, o que é extraordinário, e alcançou mais de 20 mil espectadores, excluindo muitas das atividades paralelas em que fazemos serviço educativo”, disse João Cristiano Cunha, acrescentando que o índice de satisfação, quer dos artistas, quer dos espectadores, foi superior a 90%.

A agenda cultural do Teatro Municipal de Bragança para os primeiros quatro meses deste ano, de janeiro a abril, foi apresentada esta sexta-feira, e conta com 36 espetáculos, com destaque para um concerto com a banda de Amy Winehouse, dia 11 de abril.

“Digressão internacional do espetáculo tributo a Amy Winehouse, que é com a banda original, com as músicas originais da Amy Winehouse. Estão a fazer uma digressão mundial que passa por Portugal e que nós conseguimos trazer a Bragança”, adiantou João Cristiano Cunha.

Estão ainda programados concertos, como “Dois Pares de Botas”, com Nena e Joana Almeirante, e ainda Os Delfins, mas também sessões de stand up comedy, como “Volto Já”, de António Raminhos, a peça “Farsa de Inês Pereira”, pela companhia de teatro Filandorra, bem como espetáculos como “Alice no País das Maravilhas”.

Além destes, há ainda espetáculos comemorativos dedicados ao Dia Mundial da Dança, Dia Mundial do Teatro e ao Dia Mundial da Poesia, todos gratuitos.

“Uma programação muito reforçada e com muita ideia de criação e fidelização de públicos, que é extremamente importante para nós, por isso apostamos sempre muito no serviço educativo”, salientou o diretor do teatro.

A programação do ano tem início este sábado com a celebração dos 30 anos de “1996”, de Ryuichi Sakamoto, pelos músicos Pedro Lopes e Fernando Costa, com João Vasco, em direção musical, piano e videoarte.

Ao longo dos próximos quatro meses, Bragança contará ainda com concertos de Daniel Pereira Cristo e Luís Portugal, da banda neerlandesa Collignon e dos norte-americanos Glyders, dos Blasted Mechanism, a celebrarem 30 anos, dos espanhóis La Bazanca, e com a homenagem aos “Anónimos de Abril”, por Rogério Charraz, Joana Alegre e José Fialho Gouveia.

Na área da música erudita, destacam-se “As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz”, de Joseph Haydn, pelo Quarteto de Cordas da Casa da Música.

No teatro, contam-se produções como “Suplicantes”, de Sara Barros Leitão, “O Tamanho das Coisas”, pela Terra Amarela, “A Pérola”, a partir de John Steinbeck, pela Companhia da Esquina, “As Mais Belas Coisas do Mundo”, de Joana Providência, a partir de Valter Hugo Mãe, “As Formigas”, pela Companhia do Chapitô, “Conta Devagar”, pela Red Cloud Teatro de Marionetas, e “Gravuras de uma Epopeia”, por Nelson Monforte.

Entre os mais de 30 espectáculos a apresentar até abril, encontram-se ainda “Esta Hora de Espanto”, de Né Barros, que vai assinalar o Dia Mundial da Dança, área em que também serão apresentados “Que Dia é Hoje”, de Catarina Branco, e o díptico do Kayzer Ballet, com “Valse”, de Marcos Morau, e “Blushing”, de Marco Goecke.

A presidente do município, Isabel Ferreira, que acompanhou a apresentação da programação, destacou a “diversidade de oferta de espetáculos”, na música, dança e teatro, nacional, mas também internacional.

A autarca salientou ainda a programação para os estudantes, com o teatro “aberto a toda a comunidade escolar”, com várias sessões que irão decorrer nas escolas, mas também no Auditório Paulo Quintela.

Os bilhetes podem ser comprados a partir desta sexta-feira. Mesmo para as sessões gratuitas, os espectadores têm de levantar o bilhete na bilheteira.

Anualmente, o município de Bragança atribuía 400 mil euros ao teatro de Bragança para a programação. De acordo com Isabel Ferreira, este ano, o município “aumentou” a verba, no entanto, os números só serão revelados depois da apresentação do orçamento municipal.

A programação integral do Teatro Municipal de Bragança está disponível no seu site (teatromunicipal.cm-braganca.pt).