O Estrela da Amadora e o Sporting de Braga empataram este sábado 3-3, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga de futebol, resultado que deixa os arsenalistas no quinto posto.

João Moutinho, aos 12 minutos, de grande penalidade, Fran Navarro (51) e Zalazar (64) foram os autores dos golos do Braga, que somou o terceiro jogo seguido sem vencer, enquanto, por parte do Estrela, que, pela primeira vez na presente edição da Liga, está há três jogos sem perder, marcaram Kikas (16), Jovane (69) e Marcus (73).

Com este empate, o Sporting de Braga falhou o ‘assalto’ ao quarto lugar, ocupado pelo Gil Vicente, com 28 pontos, com os arsenalistas a somarem 27, enquanto o Estrela surge num tranquilo 10.º lugar, com 19.