O Moreirense foi este sábado vencer por 2-0 a Vila das Aves o AVS, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga de futebol, ascendendo ao sétimo lugar da prova.
Depois de ter somado cinco encontros consecutivos sem qualquer vitória para o campeonato, a equipa de Moreira de Cónegos regressou aos triunfos, beneficiando dos golos de Travassos, aos 12 minutos, e de Schettine, aos 50, perante um AVS que ainda não somou qualquer vitória na presente edição da I Liga.
Com este triunfo, o Moreirense chega provisoriamente ao sétimo lugar, com 24 pontos, enquanto o AVS está afundado no 18.º e último lugar, com apenas quatro pontos somados.