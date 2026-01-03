A ascendência dos porcos do Pacífico pode ser traçada até aos porcos domésticos do Sudeste Asiático que acompanharam os primeiros grupos de língua austronésia nas suas migrações entre ilhas da região, segundo um novo estudo genómico.

A investigação da Universidade de Oxford e da Queen Mary University of London, ambas no Reino Unido, foi relatado na revista ‘Science’, e concluiu que durante milhares de anos, os humanos deslocaram animais muito para além dos seus habitats naturais, por vezes acidentalmente e outras deliberadamente, mas frequentemente com profundas consequências ecológicas, especialmente em ilhas.

Os porcos são um exemplo notável, pois embora a sua distribuição geográfica seja principalmente a oeste da Linha de Wallace (fronteira imaginária que separa diversas populações animais que se encontram nas placas continentais do Sudeste Asiático e da Austrália), várias espécies estão agora amplamente distribuídas pelas ilhas do Sudeste Asiático e por toda a Oceânia.

As provas arqueológicas e genéticas sugerem que os porcos foram levados para leste há mais de 4000 anos, antes das principais migrações austronésias, e que as expansões humanas subsequentes os levaram ainda mais longe através do Pacífico.

No entanto, os estudos mostram que os porcos endémicos destas regiões possuem uma assinatura genética distinta do “Clade do Pacífico”, partilhada por porcos selvagens e criados ao ar livre noutras partes do Sudeste Asiático continental.

Este padrão levanta questões sobre a natureza precisa da origem e dispersão das populações de porcos no Pacífico e o papel dos humanos neste processo.

Para rastrear as origens dos porcos na Wallacea, Melanésia, Micronésia e Polinésia, os investigadores sequenciaram 117 genomas de porcos modernos, históricos e antigos, abrangendo os últimos 2900 anos, e analisaram dados sobre a forma dos dentes de 401 espécimes modernos e 313 arqueológicos.

Desta forma, descobriram que os porcos das Filipinas ao Havai descendem, em grande parte, de porcos domésticos trazidos por grupos de língua austronésia do sudeste da China e de Taiwan há cerca de 4000 anos.

Além disso, os porcos da Oceânia não apresentam mistura genética com espécies nativas de porcos selvagens ao longo da rota migratória, indicando que os primeiros animais introduzidos permaneceram geneticamente isolados das populações locais.

Só mais tarde estas populações isoladas de porcos selvagens se miscigenaram com espécies endémicas da região.

Segundo os autores, este padrão reflete migrações humanas iniciais e sucessivas pela região, que envolveram também uma mistura limitada com grupos locais, sugerindo que estes porcos possuíam características domésticas adequadas para o transporte e reprodução.

Os repetidos movimentos entre ilhas moldaram a sua evolução através de estrangulamentos genéticos, pressões seletivas e subsequente fluxo de genes, ajudando a explicar o seu sucesso na dispersão pelo Sudeste Asiático insular e pelo Pacífico Ocidental.