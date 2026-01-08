O cinema “ferozmente livre” do realizador português João César Monteiro volta a ser exibido em várias salas do país, a partir desta quinta-feira, em cópias restauradas e digitalizadas, distribuídas pela Medeia Filmes.

Esta é a exibição integral de uma “obra extraordinária, ferozmente livre e de uma coragem artística ímpar, de um cineasta singular e iconoclasta que marcou sobremaneira a arte portuguesa no último meio século”, refere a distribuidora em comunicado.

Os filmes foram digitalizados pela Cinemateca Portuguesa e vão ser exibidos nos cinemas Nimas (Lisboa), Teatro do Campo Alegre (Porto), Auditório Charlot (Setúbal), Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e Theatro Circo (Braga).

São abrangidos cerca de duas dezenas de filmes como Que farei eu com esta espada (1975), Silvestre (1981), Recordações da casa amarela (1989), A comédia de Deus (1998) e Branca de Neve (2000).

Em outubro, o cinema de João César Monteiro já tinha sido exibido numa retrospetiva no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, nos Estados Unidos, sob o título Sinfonias de um libertino.

Quando João César Monteiro morreu, a 3 de fevereiro de 2003, um dia depois de completar 64 anos, o antigo diretor da Cinemateca, João Bénard da Costa, disse que o cinema dele só iria “crescer com o tempo” e que tal como o público “adorava ou detestava” as suas obras, ele também era assim, “sem meias tintas, nem possibilidades de reconciliação”.