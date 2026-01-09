Um homem de 38 anos foi detido na quinta-feira, em Lisboa, por suspeitas de pornografia de menores, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ), que acrescentou ter encontrado centenas de ficheiros relacionados com abuso sexual de crianças.

Em comunicado, a PJ explicou que fez buscas domiciliárias nas quais foram encontrados e apreendidos materiais informáticos que continham “centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças”.

Uma vez que foram encontrados tais materiais, o homem foi detido em flagrante delito pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica e, segundo disse à Lusa fonte próxima do processo, a detenção aconteceu no concelho de Lisboa.

O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e o suspeito será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.