Costumes and pictures: o vestuário na obra de Paula Rego (até 15 de março de 2026)

Casa das Histórias Paula Rego, Cascais | 5 euros por pessoa

“Costumes and pictures: o vestuário na obra de Paula Rego” apresenta uma nova perspetiva sobre o processo criativo e universo temático da artista portuguesa, destacando o papel da moda e do vestuário na sua obra. Esta é a primeira vez que peças do guarda-roupa do estúdio de Paula Rego são exibidas de forma sistemática, em articulação com as obras que lhes correspondem. O interesse de Paula Rego pelo mundo da moda surgiu muito cedo e, entre roupa, acessórios, obras inéditas e outras menos conhecidas, a exposição também inclui cartas da artista para a sua mãe, escritas nos anos 50, nas quais descreve ao detalhe as últimas tendências da moda através do desenho. Com curadoria de Catarina Alfaro, a exposição na Casa de Histórias Paula Rego é uma iniciativa da Fundação D. Luís I e da Câmara Municipal de Cascais e os bilhetes custam 5 euros por pessoa.

© Bloomberg via Getty Images

Meu Nome António (até 26 de abril de 2026)

Museu de Design (MUDE), Lisboa | 11 euros por pessoa

A exposição conta com 85 fotografias de Teresa Couto Pinto – agente, fotógrafa e amiga próxima de António Variações – que procuram retratar a essência do músico português, conhecido por desafiar as normas sociais da sua época. As sessões foram realizadas entre 1981 e 1983, período em que se consagrou enquanto um dos maiores artistas pop de Portugal, sendo possível ver algumas das imagens de marca do cantor, como aquela em que finge espetar uma tesoura no peito, referência ao facto de ter sido barbeiro. A exposição também inclui fotografias menos conhecidas de Variações, e até mesmo algumas que nunca foram vistas pelo público. Para além das imagens, pode também ver algumas peças de vestuário e acessórios utilizados pelo cantor, dando a conhecer com maior detalhe o seu estilo pessoal. “Meu Nome António”, título inspirado numa canção de Variações que nunca chegou a gravar em disco, ficará no MUDE até 26 de abril deste ano, e os bilhetes custam 11 euros por pessoa.

© MUDE/ via Instagram

Schiaparelli: Fashion becomes art (de 28 de março até 1 de novembro de 2026)

Victoria and Albert Museum, Londres | 35 euros por pessoa

Com inauguração marcada para março, a exposição “Schiaparelli: Fashion Becomes Art” (“a moda torna-se arte”), no Victoria and Albert Museum, em Londres, será a primeira dedicada à designer de moda italiana Elsa Schiaparelli no Reino Unido. Vai reunir cerca de 200 obras – que vão desde roupas, acessórios, joias, desenhos originais, fotografias, esculturas, mobiliário, perfumes e material de arquivo — e incluem algumas das peças mais conhecidas da designer surrealista. Mostra as origens da Maison nos anos 20 até aos dias de hoje, e abrange a sua evolução sob a direção criativa de Daniel Roseberry, apresentando peças como o seu famoso colar de pulmão da coleção de outono de 2021, utilizado por Bella Hadid no Festival de Cannes. É uma grande oportunidade para ver algumas das peças mais icónicas de Schiaparelli, como o famoso vestido com uma lagosta pintada por Salvador Dalí e o “Casaco de Noite” feito em colaboração com o artista Jean Cocteau. Os bilhetes vão custar cerca de 35 euros por pessoa.

© Schiaparelli/ via Instagram

Marie Antoinette Style (até 22 de março de 2026)

Victoria and Albert Museum, Londres | 28 euros por pessoa

Dois séculos e meio depois da sua morte, Marie Antoinette continua a exercer uma influência inegável na cultura contemporânea, mesmo sendo considerada uma das figuras mais controversas da História. “Marie Antoinette Style” apresenta a história, estilo, juventude e notoriedade da última rainha de França antes da Revolução, reunindo mais de 200 peças, que incluem os seus sapatos de seda, as suas pérolas e diamantes, serviços de mesa e a última carta que escreveu a partir da prisão. Conta também com peças da Dior desenhadas por John Galliano, inspiradas na rainha, e vestidos feitos à medida por Maria Grazia Chiuri para a série “Marie Antoinette” da BBC, a exposição oferece um olhar sobre o legado que a rainha francesa deixou até aos dias de hoje. Tem patrocínio do designer Manolo Blahnik, sapateiro de referência de ícones da moda como Diana, Princesa de Gales, e Sarah Jessica Parker, que celebra o seu fascínio de longa data pela figura e pela estética de Marie Antoinette. Os bilhetes custam 28 euros por pessoa.

© Website Oficial Victoria and Albertum Museum, Londres

Queen Elizabeth II: Her Life in Style (de 10 de abril até 18 de outubro de 2026)

The King’s Gallery, Palácio de Buckingham, Londres | 25 euros por pessoa

Em abril, a King’s Gallery, no Palácio de Buckingham, assinala o centenário do nascimento da rainha Isabel II com a maior exposição alguma vez dedicada ao guarda-roupa da monarca com o reinado mais longo da Grã-Bretanha. Em exibição vão estar mais de 200 peças, utilizadas em todas as décadas da sua vida, — que incluem vestidos, chapéus, joias, casacos e sapatos — que testemunham o estilo inconfundível da rainha, profundamente ligado à sua longa vida pública e ao papel institucional que desempenhou. Cerca de metade das peças nunca foram exibidas ao público, como o vestido de daminha prateado, desenhado por Edward Molyneux, que utilizou aos oito anos no casamento do seu tio, o Duque de Kent, com a Princesa Marina da Grécia, em 1934. Entre os grandes destaques também se encontram o vestido de noiva de Isabel II, o da sua coroação e o conjunto utilizado no casamento da sua irmã, a Princesa Margarida. “Queen Elizabeth II: Her Life in Style” mostra ainda como a monarca utilizou a moda como uma ferramenta diplomática, recorrendo a cores e símbolos com significado político nas suas viagens oficiais. Os bilhetes custam 25 euros por pessoa.

© Cecil Beaton/ Victoria and Albert Museum, Londres/ via Instagram

Gianni Versace Retrospective (até 1 de março de 2026)

Arches London Bridge, Londres | 30 euros por pessoa

“Gianni Versace Retrospective”, em exibição no Arches London Bridge, junta mais de 450 peças vintage originais do designer italiano, pertencentes a coleções privadas. Apesar de já ter passado por várias cidades europeias, a exposição foi adaptada para a capital britânica e enfatiza o período entre 1989 e 1997, anos decisivos na consolidação de Versace como um dos nomes mais conhecidos do mundo da moda. Entre os grandes destaques encontram-se looks utilizados por nomes como Diana de Gales, Naomi Campbell, Kate Moss, Elton John e George Michael. Para além de peças de vestuário, também pode ver acessórios, esboços originais, fotografias de desfiles, capas de revistas e vídeos do designer assassinado há 25 anos. Os bilhetes custam 30 euros por pessoa.

© Arches London Bridge/ via Instagram

Azzedine Alaïa and Christian Dior: Two Masters of Haute Couture (até 3 de maio de 2026)

La Galerie Dior e Azzedine Alaïa Foundation, Paris | 7 e 11 euros por pessoa

A Galerie Dior e a Azzedine Alaïa Foundation apresentam, até maio de 2026, uma exposição dupla que revela um lado menos conhecido do designer. Ao longo da vida, e longe dos olhares públicos, Alaïa reuniu uma notável coleção de mais de 20 mil peças de alguns dos mais prestigiados designers do mundo da moda, na qual Christian Dior ocupa um lugar central. Mais de uma centena de criações da Dior, que lhe pertenceram, estão agora em exibição na Galerie Dior, em Paris, e enfatizam a admiração do designer franco-tunisino pelo fundador da marca e aos seus sucessores, desde Yves Saint Laurent a John Galliano. A alguns quarteirões de distância, a Azzedine Alaïa Foundation apresenta cerca de 70 peças dos dois designers, colocadas em diálogo direto. Nos cortes, nas cores e nos detalhes, revela-se uma ligação entre Dior e Alaïa, que, mesmo tendo nascido em diferentes épocas, partilham visões comuns daquilo que é a alta-costura. “Azzedine Alaïa and Christian Dior: Two Masters of Haute Couture” propõe, no fundo, uma nova leitura do legado de Dior através do olhar de Alaïa. Os bilhetes custam 7 euros por pessoa na Galerie Dior, e 11 euros na Azzedine Alaïa Foundation.

© La Galerie Dior/ via Instagram

Jean-Charles de Castelbajac: L’imagination au pouvoir (até 23 de agosto de 2026)

Les Abattoirs, Toulouse | 12 euros por pessoa

O Les Abattoirs, em Toulouse, dedica pela primeira vez uma exposição a Jean-Charles de Castelbajac. A exposição, intitulada “L’imagination au pouvoir”, reúne cerca de 300 obras, que incluem peças de vestuário, objetos de design, desenhos e fotografias, percorrendo as seis décadas de trabalho do ex-diretor criativo da United Colours of Benetton. Desde colaborações com Lady Gaga, Keith Haring, Robert Mapplethorpe e Jean-Michel Basquiat, às peças que desenhou para a Jornada Mundial da Juventude de 1997, são apresentadas as várias facetas do percurso de Castelbajac, que tornam clara a relação da moda com a música, a cultura pop, o sagrado e a própria infância. Os bilhetes custam 12 euros por pessoa.

© Les Abattoirs/ via Instagram

Antwerp Six (de 28 de março até 17 de janeiro de 2027)

MoMu, Fashion Museum Antwerp, Antuérpia | 8 euros por pessoa

Em 2026, o MoMu vai assinalar os 40 anos da projeção internacional do grupo de seis designers belgas que colocou Antuérpia na rota da moda internacional. “Antwerp Six” será a primeira grande exposição dedicada a Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee, cuja abordagem irreverente e rebelde continua a influenciar a moda contemporânea. A exposição do MoMu vai explorar os anos de formação dos designers na Royal Academy of Fine Arts, a sua estreia coletiva em Londres em 1986 e as carreiras individuais que se seguiram. Através de peças de vestuário, esboços, fotografias e materiais de arquivo, a exposição não vai apenas mostrar a evolução criativa dos seis designers, mas também as condições culturais e sociais que tornaram este fenómeno possível. O museu convida os visitantes a refletir sobre o impacto da educação, da cidade e da colaboração na forma como surgem novas maneiras de pensar e criar moda. Os bilhetes custam 8 euros por pessoa.

© Karel Fontayne/ Website Oficial MoMu

Costume Art (de 10 de maio até 10 de janeiro de 2027)

The Metropolitan Museum of Art (Met), Nova Iorque | 25 euros por pessoa

Na primavera deste ano, a moda passa a ocupar um lugar central no Metropolitan Museum of Art (Met). Com foco na arte ocidental desde a pré-história até aos dias de hoje, “Costume Art” vai reunir cerca de 200 obras de arte com quase 200 peças de vestuário e acessórios do Met — e talvez até inclua uma criação nacional. O objetivo é percorrer a história do corpo vestido ao longo dos séculos, colocando peças de designers como Alexander McQueen, Cristóbal Balenciaga ou Iris van Herpen em diálogo com obras de outras coleções do museu, numa tentativa de aproximar a moda e as belas-artes. As comparações servem para tornar clara a relação entre corpo e vestuário, mostrando como a forma como o corpo representado na arte é influenciado pela roupa. Para além da primeira exposição das novas galerias permanentes do Costume Institute do Met, também será o tema dos looks dos convidados no dia 4 de maio para a anual Met Gala. Os bilhetes vão custar 25 euros por pessoa.

© Website Oficial Metropolitan Museum of Art

Fashioning Chinese Women: Empire to Modernity (de 14 de junho até 25 de outubro de 2026)

Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles

A exposição do Los Angeles County Museum of Art (LACMA), “Fashioning Chinese Women: Empire to Modernity”, vai reunir mais de 70 conjuntos que acompanham a evolução do vestuário feminino chinês desde as túnicas com bordados do final da dinastia Qing ao qipao dos anos 30, um tipo vestido inspirado em trajes tradicionais da Manchúria. Os materiais utilizados, como a seda, as cores intensas e os detalhes meticulosos de cada peça espelham profundas transformações sociais, culturais e políticas. Os conjuntos são apresentados em manequins feitos pelo designer Jason Wu, dando corpo a narrativas pouco conhecidas sobre como as mulheres chinesas e chinesas-americanas utilizaram a moda como forma de expressão e autonomia ao longo de um século. O preço dos bilhetes ainda não é conhecido.

© Website Oficial LACMA

Westwood/Kawakubo: icons of rebellion (até 19 de abril de 2026)

National Gallery of Victoria, Melbourne | 34 euros por pessoa

Em exibição na National Gallery of Victoria, em Melbourne, “Westwood/Kawakubo” reúne mais de 140 peças de Vivienne Westwood e Rei Kawakubo, colocando frente a frente peças de duas das figuras mais disruptivas da moda contemporânea. Nascidas com apenas um ano de diferença, a designer britânica e a fundadora japonesa da Comme des Garçons desafiaram convenções de gosto, género e beleza. A exposição percorre várias décadas do trabalho de ambas, desde meados dos anos 1970 até à atualidade, mostrando semelhanças e contrastes entre o punk de Westwood e a abordagem conceptual de Kawakubo. Entre peças de vestuário, esboços, materiais de arquivo e imagens de desfiles de moda, a exposição propõe uma leitura da moda como espaço de experiência, crítica e liberdade criativa. Entre os destaques encontram-se conjuntos punk dos anos 70, o vestido MacAndreas tartan utilizado por Kate Moss e o icónico vestido de noiva de Carrie Bradshaw no primeiro filme de Sex and the City. Pode ver a exposição até abril do próximo ano, e os bilhetes custam 34 euros por pessoa.

© National Gallery of Victoria/ via Instagram

Catwalk: The Art of the Fashion Show (3 de abril até 17 de janeiro de 2027)

Victoria and Albert Dundee, Dundee (Escócia)

“Catwalk: The Art of the Fashion Show” acompanha a transformação dos desfiles de moda ao longo de mais de um século, dos salões privados até às produções imersivas e transmitidas em direto dos dias de hoje. A exposição, que chega ao museu escocês em abril, depois de passar pelo Vitra Design Museum, coloca o desfile no centro da narrativa da moda, não apenas como apresentação de roupa, mas como um fenómeno cultural, social e mediático. Para além de peças originais de Alexander McQueen, Balenciaga, Chanel, Dior, Maison Margiela, Prada, Paco Rabanne, Viktor & Rolf, Louis Vuitton e Yohji Yamamoto, conta também com filmes, fotografias, adereços e materiais de arquivo, procurando recriar momentos-chave de alguns dos desfiles mais icónicos nos últimos 100 anos. Ainda não se sabe o preço dos bilhetes, que só estarão disponíveis a partir de fevereiro.

© Victoria and Albert Dundee/ via Instagram

Hair: Stories of Power and Fashion (de 20 de março até 4 de outubro de 2026)

Kunsthalle München, Munique

Em exibição a partir de março do próximo ano, “Hair: Stories of Power and Fashion” parte do princípio de que o cabelo nunca foi apenas cabelo. Longo ou curto, encaracolado ou liso, ultrapassa a dimensão estética para assumir outro tipo de significado. A exposição da Kunsthalle propõe uma viagem por vários milénios de história cultural e artística do cabelo, reunindo cerca de 200 obras que mostram como algo aparentemente banal pode funcionar como uma poderosa forma de expressão política, religiosa, cultural e pessoal. O percurso inclui pinturas, esculturas, fotografias, mobiliário e peças de design, emprestadas por instituições como o Prado, o Louvre e o Rijksmuseum. Ainda não estão à venda, por isso o preço dos bilhetes é desconhecido.

© Laetitia Ky, LIS10 Gallery/ Website Oficial Kunstahalle München

Helmut Lang: Séance de Travail 1986–2005/ Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive (até 3 de maio de 2026)

MAK Museum, Viena | 15.50 euros por pessoa

Até maio do próximo ano, o MAK, em Viena, apresenta a primeira grande exposição dedicada à obra de Helmut Lang, propondo uma nova leitura do impacto cultural do designer austríaco. Construída a partir do maior – e único – arquivo oficial de Lang, integrado na coleção do museu desde 2011 e composto por cerca de 10 mil peças, a exposição procura oferecer um olhar aprofundado sobre o seu pensamento e processo criativo. Concebida como uma espécie de apresentação multimédia, com instalações de grande escala criadas especificamente para o espaço, a exposição revisita o período entre 1986 e 2005 e é dividida em vários capítulos, que mostram como a visão de Lang transformou a forma como se entende a moda hoje em dia. Entre os destaques encontram-se peças como o Astro Biker Jacket de 1999, bem como as campanhas minimalistas fotografadas por Robert Mapplethorpe e as colaborações com artistas como Louise Bourgeois e Jenny Holzer. O preço dos bilhetes custa 15.50 euros por pessoa.