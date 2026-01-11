Bob Weir, fundador e guitarrista dos Grateful Dead, banda reconhecida pelo som do ‘acid rock’ a partir da cidade norte-americana de San Francisco, na década de 60 do século XX, morreu aos 78 anos, anunciou a família.

“É com profunda tristeza que partilhamos a morte de Bobby Weir. Ele partiu pacificamente, cercado por entes queridos, depois de corajosamente combater o cancro como só Bobby podia. Infelizmente, ele sucumbiu a problemas pulmonares subjacentes. Durante mais de sessenta anos, o Bobby andou na estrada. Um guitarrista, vocalista, contador de histórias e membro fundador do Grateful Dead. Bobby será para sempre uma força inspiradora cuja arte única remodelou a música americana. (…)”, escrevem.

“Os últimos meses de Bobby refletiram o mesmo espírito que definiu sua vida. Diagnosticado em julho, ele começou o tratamento apenas semanas antes de retornar ao palco da sua cidade natal para uma celebração de três noites de 60 anos de música no Golden Gate Park. Aquelas performances, emocionais, emotivas e cheias de luz, não eram despedidas, mas presentes. Outro acto de resiliência. (…), continua ainda a família, pedindo privacidade neste momento difícil.

A nota, publicada no portal do músico na Internet e na rede social Instagram, não especifica o local ou a data da morte de Weir, que apesar do tratamento pisara o palco na cusa cidade natal, São Francisco, para assinalar aquela data simbólica.

Weir foi um dos membros do quinteto que fundou os Grateful Dead em 1965, a par do do vocalista, guitarrista e principal compositor da banda, Jerry Garcia, que morreu em 1995, do teclista e vocalista Ron ‘Pigpen’ McKerman, que morreu em 1973, do baixista Phil Lesh, que morreu em 2024, bem como do baterista Bill Kreutzmann, ainda vivo.

A banda lançou 13 álbuns de estúdio, entre os quais “Workingman’s Dead” (1970) e “American Beauty” (1971).

Depois da morte de Garcia e da dissolução do grupo, os Grateful Dead voltaram a juntar-se para as digressões de 2009 e de 2015, essa para comemorar os 50 anos da banda.

O grupo foi homenageado em janeiro de 2025, numa gala de beneficência que antecedeu a cerimónia de entrega dos prémios Grammy, em Los Angeles.