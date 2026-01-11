O Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, é uma das mais importantes mostras mundiais de tecnologia, dedicando atenção aos mais variados sectores, onde obviamente não tem faltado o automóvel nos últimos anos. Pois foi exactamente no CES, sob o olhar atento de centena e meia de visitantes e largos milhões a acompanhar à distância, que uma marca chinesa, a Dream Technology, apresentou três berlinas desportivas que, em alguns aspectos, parecem excessivamente cópias do Bugatti Chiron.

A Dream Technology é um fabricante chinês de electrodomésticos de limpeza, dos aspiradores convencionais aos robôs de aspiração. No CES, esta empresa especializada em aspiradores revelou as suas recém-criadas divisões automóveis, respectivamente a Kosmera e a Nebula Next, que se vão dedicar à produção de modelos desportivos.

Esta berlina da Kosmera foi outra das novidades da Dream no CES 3 fotos

Este salto dos aspiradores para os carros, sobretudo modelos mais sofisticados e, como consequência, dispendiosos, não aconteceu por manifesta sorte ou por pura casualidade. Sucede que a Dream faz parte da cadeia tecnológica da Xiaomi, sendo que este construtor que começou pela fabricação de telemóveis é igualmente um dos seus investidores e tudo leva a crer que seja o seu fornecedor de tecnologia, pois ninguém salta instantaneamente dos aspiradores para os veículos desportivos, com quase 2000 cavalos, sem um grande empurrão tecnológico.

A primeira criação da Kosmera é uma berlina que o construtor descreve como “Super Sports Cars”. Com quatro portas e uma carroçaria vincadamente desportiva, o modelo exibe uma frente que parece herdada da Bugatti, das entradas de ar aos faróis, passando pela característica grelha em forma de ferradura. Segundo a publicação chinesa Autohome, esta berlina Kosmera anuncia um peso de 1903 kg e exactamente o mesmo valor em cavalos, ou seja, 1903 cv, o que lhe confere a invejável relação peso/potência de 1:1.

O Nebula Next 01 6 fotos

O segundo modelo da Kosmera, igualmente uma berlina com quatro portas, abandona as semelhanças com a Bugatti, mas a Dream não revelou quaisquer informações sobre as especificações do modelo, ao contrário do que aconteceu com o seu terceiro modelo, o Nebula Next 01. Também neste caso a potência é de 1903 cv, anunciando 0-100 km/h em 1,8 segundos. Resta aguardar para ver até que ponto estes veículos da Dream chegam ao mercado e a que preço.