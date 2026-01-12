Até o final de janeiro, vários designers portugueses apresentam as suas novidades em Semanas da Moda masculina pela Europa, com destaque para a estreia de Ernest W. Baker na passerelle da Paris Fashion Week e a primeira participação de Marques’Almeida em Copenhaga com um projeto que foge do tradicional.

O calendário abre a 19 de janeiro em Milão, com os desfiles das novas coleções de David Catalán e Miguel Vieira. Nos dias seguintes, entre 22 e 26 de janeiro, a moda portuguesa segue para Paris no formato showroom do Portugal Fashion, instalado no Marais. A seleção reúne marcas consolidadas e criadores em fase de afirmação internacional, incluindo Béhen Studio e Duartehajime powered by ModaLisboa, David Catalán e Susana Bettencourt, assim como nomes que surgiram dentro do Portugal Fashion nos últimos anos, como Arieiv For Lo Siento, Veehana e Maria Carlos Baptista, que integram o programa Bloom Portugal Fashion Incubator, ou a E.P. ATE’LYER, vencedor do concurso BLOOM 2025 pwd by Salsa Jeans. O showroom vai também incluir uma instalação visual de Ernest W. Baker, que a 23 de janeiro apresenta o seu primeiro desfile de sempre integrado no calendário internacional.

Quase a fechar o mês, no dia 29, Marques’Almeida representam o Portugal Fashion na Copenhagen Fashion Week, com o projeto Portugal Fashion & Arts: Inside the Studios, uma experiência imersiva com a curadoria da dupla de criadores.

Para Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion, “o calendário internacional de janeiro de 2026 reflete o trabalho de vários anos de construção de uma moda portuguesa mais sólida, mais profissional e mais relevante no contexto europeu. Milão e Paris são hoje mercados estratégicos para os criadores portugueses. Copenhaga representa um novo território que o Portugal Fashion começa agora a explorar de forma estruturada, alinhado com valores como sustentabilidade, inovação e cultura criativa. Em todos os casos, estamos a falar de propostas que vão muito além da lógica do desfile pontual e que ligam criação, indústria e posicionamento internacional, sempre como foco na moda como negócio, na expansão de mercados e na internacionalização.”