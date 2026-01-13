O australiano Josh Cavallo, o primeiro futebolista profissional no ativo a assumir-se como homossexual, acusou esta terça-feira de homofobia o clube Adelaide United, onde jogou até 2025. Numa publicação na rede social Instagram, onde declarou “honestidade aos fãs”, o defesa australiano de 26 anos acusou o clube de lhe ter “bloqueado” oportunidades devido à sua orientação sexual.

Decisões foram tomadas por pessoas no poder que bloquearam as minhas oportunidades, não por causa do meu talento, mas por causa de quem eu escolhi amar”, escreveu.

Admitindo que ficou “zangado “porque as pessoas pensavam que “tinha sido encostado por causa de lesões, quando na realidade foi a homofobia interna” que o manteve no banco. Garantiu que continuiu a ser “profissional, de cabeça baixa”, e a trabalhae “arduamente todos os dias”, do que se orgulha. “Ainda assim, por mais que produzisse ou melhorasse, as minhas contribuições eram continuamente ignoradas. Isso afetou o seu bem-estar enquanto futebolista profissional — “Foi difícil engolir que o meu próprio clube era homofóbico” — e levantou-lhe dúvidas sobre se tinha feito bem ao anunciar a sua orientação sexual.

“Isso trouxe de volta os receios que tinha sobre tornar tudo público, o medo de que ser eu próprio afetasse a minha carreira. Senti-me incrivelmente isolado e perguntei-me se tinha cometido um erro ao partilhar a minha história”. Tudo piorou quando viu uma conversa num chat dos colegas. “Tive a sensação de que tudo estava a andar para trás, não só dentro de campo, mas também naquele que eu achava ser um espaço seguro” Depois de ver “um grupo de colegas de equipa a gozar com uma fotografia minha e do meu parceiro num chat, a minha dor aumentou”, contou na publicação.

Contratado em 2021, Josh Cavallo realizou 49 jogos oficiais pelo Adelaide United, mas foi jogando cada vez menos ao longo do tempo. Em 2025, assinou pelo Peterborough Sports, pertencente à sexta divisão inglesa. Apesar da mudança, Josh afirmou que foi no Adelaide United que ganhou “asas” e agradeceu aos adeptos.

O clube da principal divisão australiana, A-League, reagiu às acusações, mostrando-se “extremamente desapontado com as alegações” e rejeitando “categoricamente” a homofobia. O Adelaide United “sempre se comprometeu a promover um ambiente inclusivo para jogadores, funcionários e adeptos”, lê-se num comunicado.

Club Statement: Adelaide United Responds to Social Media Claims. Adelaide United is aware of a statement published on social media this morning by former player, Josh Cavallo. Read More → https://t.co/UGs8NExOgp pic.twitter.com/iqk5anfscT — Adelaide United (@AdelaideUnited) January 13, 2026

Em outubro de 2025, numa entrevista à BBC, Josh Cavallo denunciou as dificuldades de ser gay no futebol masculino e revelou receber diariamente mensagens com ameaças de morte. No entanto, em março de 2024, o jogador tinha elogiado o clube por ser um “espaço seguro no futebol” e pediu em casamento o namorado, Leighton Morrell, no relvado do Coopers Stadium.

Starting this year with my fiancée ????❤️ Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise. You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol — Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) March 13, 2024

Desde que assumiu publicamente ser gay, em 2021, o jogador tem tido um papel de destaque na luta contra a homofobia, apelando à causa em diversos eventos lançando camisolas com as cores da bandeira LGBTQ+.

PRIDE HAS ARRIVED! ???? ???? I’m extremely proud to announce the New Limited Addition Pride Jersey to show the world that WE’RE HERE, WE’RE QUEER and WE ARE THRIVING! pic.twitter.com/prUB9wjpn0 — Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) February 29, 2024

Texto editado por Dulce Neto