A cantora brasileira Maria Bethânia regressa a Portugal em maio, para um concerto no Coala Festival Portugal, em Cascais, foi esta terça-feira anunciado.

Maria Bethânia, que conta já com 60 anos de carreira, é, a par do músico brasileiro João Gomes, uma das novas confirmações esta terça-feira anunciadas pela organização do Coala Festival Portugal, em comunicado, para a 3.ª edição do festival, que acontece nos dias 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo.

O alinhamento do espetáculo que apresentará no Coala “cruza canções inéditas com clássicos intemporais, como Cheiro de Amor, As Canções Que Você Fez Pra Mim e Não Dá Mais Pra Segurar (Explode Coração)“.

A cantora brasileira, que nasceu em 1946 em Santo Amaro da Purificação, no estado brasileiro da Baía, mudou-se para Salvador, para estudar, tendo feito aí, em 1963, a sua estreia como cantora, na peça “Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues.

No ano seguinte, participou no espetáculo Nós, Por Exemplo, ao lado do irmão Caetano Veloso, de Gal Costa, de Gilberto Gil e de Tom Zé, na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador.

Carcará é considerado o primeiro grande sucesso de Maria Bethânia, cantora que adquiriu projeção nacional, no Brasil, quando em janeiro de 1965 substitui Nara Leão — a convite desta — no histórico espetáculo Opinião, no Rio de Janeiro.

Desde o primeiro LP, editado em 1965, Maria Bethânia lançou dezenas de álbuns, tanto gravados em estúdio quanto ao vivo, e tem estabelecido muitas parcerias com nomes marcantes da música brasileira e internacional.

Ao longo da carreira gravou com autores como Sá de Miranda (Comigo me desavim, título de um seu espetáculo de 1968), José Régio (Cântico Negro, incluído no álbum Nossos Momentos, de 1982), ou Manuel Alegre (Senhora do Vento Norte, no álbum Diamante Verdadeiro, de 1998), e dedicou álbuns inteiros a Fernando Pessoa (Imitação da Vida, de 1997) e a Sophia de Mello Breyner Andersen (Mar de Sophia, de 2006).

Em Portugal, o Presidente da República agraciou-a com o grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1987, e dez anos depois receberia o grau de Comendadora da mesma Ordem. Em 2023, o Governo português atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural.

Também a Câmara Municipal de Lisboa distinguiu Maria Bethânia com a Medalha de Mérito Municipal, em 2011.

A artista recebeu ainda, em março de 2010, a medalha da Ordem do Desassossego, homenagem da Casa Fernando Pessoa pelo seu papel na divulgação da obra do poeta português.

O músico brasileiro João Gomes, “a representar a nova geração”, leva ao Coala Festival Portugal “a autenticidade do piseiro”.

“Natural do sertão de Pernambuco, o artista tornou-se um dos nomes mais relevantes da música contemporânea ao projetar este estilo para além das suas origens regionais, cruzando tradição nordestina com uma linguagem atual”, refere a organização do festival.

Maria Bethânia e João Gomes juntam-se no cartaz do Coala Festival Portugal, que conta com curadoria dos programadores Gabriel Andrade e Kalaf Epalanga, a Slow J, Bonga e Lulu Santos.

Criado em 2014, no Brasil, o Coala Festival realizou-se pela primeira vez em Portugal em 2024 e em duas edições acolheu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Liniker, Ney Matogrosso, Criolo, Djodje, Ana Lua Caiano e Lena D’Água.